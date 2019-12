Per Luigi Mastroianni questo non è certamente un momento facile. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, qualche ora fa ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali ha raccontato due tristissimi episodi di cui è venuto a conoscenza. Due suoi amici, provenienti dal suo stesso luogo di nascita, Palagonia in Sicilia, hanno perso la vita a causa di incidenti stradali.

I due protagonisti avevano 17 e 22 anni. Il primo è morto nella notte di sabato sera, dopo essere uscito da un locale in compagnia di amici.

Il secondo, invece, è deceduto dopo 8 ore a seguito di un incidente in moto. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dispiacere e rammarico per quanto accaduto. A suo avviso, infatti, non si può perdere la vita per errori così futili.

Luigi racconta la morte dei due suoi amici: hanno perso la vita a distanza di 8 ore l'uno dall'altro

Luigi Mastroianni, ieri sera, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha sentito il bisogno di raccontare alcune cose di cui è venuto a conoscenza.

Il ragazzo ha spiegato di aver appena appreso della morte di due suoi concittadini. Il ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica sbattendo con l'auto contro un muro. Il protagonista di questa tragedia pare fosse in compagnia di alcuni amici ed è probabile che i ragazzi non fossero pienamente lucidi quando sono saliti a bordo della vettura.

Il secondo amico scomparso, invece, ha avuto un incidente stradale ieri pomeriggio mentre era a bordo di una motocicletta o di un motorino.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Cronaca Nera

Luigi ha spiegato di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto poiché conosceva le due persone decedute. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di fare una sorta di morale tuonando: “Non lo accetto, mi fa rabbia".

L'appello di Mastroianni verso tutti i giovani: 'Vi prego, riflettete'

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha svelato di essere al contempo dispiaciuto e adirato per le cause che hanno condotto i due ragazzi a perdere la vita. Purtroppo, specie quando si è molto giovani, si è portati a commettere delle sciocchezze, a bere qualche bicchierino di troppo.

Ad ogni modo, è sempre opportuno non mettersi alla guida in simili condizioni perché non si può morire per ragioni così futili.

Mastroianni, inoltre, come segno di rispetto nei confronti di questi due ragazzi defunti e delle loro famiglie, ha deciso di tenere oscurata la sua immagine del profilo Instagram. Si tratta di un gesto da poco che, comunque, per l'ex tronista risulta importante. Ad ogni modo, l'ex di Irene Capuano si augura che, con questo racconto, sia riuscito a sensibilizzare i suoi follower spingendoli ad essere più attenti e responsabili.