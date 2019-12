Registrazione molto movimentata quella di ieri, 11 dicembre, a Uomini e donne. In tale occasione, la produzione si è concentrata nelle riprese del trono classico e, come di consueto, si è partiti da Giulio Raselli. Il tronista è andato a cercare Giovanna subito dopo la precedente puntata e i due hanno auto modo di chiarire i loro dissapori. In seguito, però, l'Abate si è allontanata poiché ha incominciato a pensare a tutti i gesti che il ragazzo ha compiuto nei confronti della sua rivale.

Con Giulia, invece, è scattato un bacio che, naturalmente, ha fatto infuriare Giovanna. Proprio mentre era intenta ad andare via, però, Raselli le ha detto di tenerci molto a lei.

Tali dichiarazioni l’hanno spinta a sedersi nuovamente. Maria De Filippi, allora, ha chiesto al tronista se volesse fare la sua scelta, ma lui ha rifiutato.

Le esterne di Giulio con Giovanna e Giulia

Il trono di Giulio Raselli si sta rivelando più intricato che mai. Ormai, viene dato spazio quasi solo a lui nel corso delle varie registrazioni. Ad ogni modo, le riprese sono incominciate dall'incontro tra Giulio e Giovanna dopo la precedente puntata. A seguito di un primo momento di freddezza, l'Abate si è sciolta e i due si sono anche abbracciati.

In seguito, però, la corteggiatrice non si è sentita di organizzare nessuna esterna con il tronista, sta di fatto che è stato lui ad andare a cercarla.

L'esterna si è svolta con l'Abate sul piede di guerra, al punto che Giulio ha deciso di andare via in anticipo, a nulla sono serviti i tentativi di lei di fermarlo. Successivamente, Raselli è andato a casa di Giulia. Quest'ultima non si è fatta trovare, poiché a suo dire era a fare la spesa. Dopo un bel po' di attesa, però, la ragazza l’ha invitato a salire a casa sua, seppur con un po' di titubanze poiché non voleva far vedere la sua umile dimora. Giulio non ha dato affatto peso alla cosa ed ha preferito chiarire con lei. I due si sono lasciati molto andare al punto da baciarsi.

La richiesta di Maria a Raselli

Giovanna, ovviamente, ha perso le staffe ed ha palesato la volontà di andare via. Giulio, però, non gliel'ha permesso e le ha fatto un discorso molto importante. Il tronista, infatti, ha detto di tenerci molto a lei ed ha ammesso di non essere affatto pronto a scegliere poiché ci sono ancora alcune cose che deve comprendere. Giovanna, allora, è scoppiata in lacrime e Giulio le ha chiesto di ballare.

Tra i presenti in studio c'era anche Lorenzo Riccardi, il quale ha provato a far capire a Giovanna di darci un taglio e di rilassarsi un po' di più, allo scopo di viversi al meglio questo percorso.

Ad ogni modo i due sono sembrati davvero molto vicini al punto che, al termine del ballo, Maria De Filippi gli ha chiesto se volesse fare la sua scelta. Il pubblico, naturalmente, avrebbe gradito la cosa, ma Raselli ha risposto con un secco "No".