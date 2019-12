Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il cantante Marco Carta. La sentenza di assoluzione emessa dal giudice a fine ottobre sembrava aver messo un punto definitivo e invece, stando alle notizie di questi giorni, il Pm di Milano Nicola Rossato avrebbe presentato ricorso in appello. Seguendo le dichiarazioni rilasciate dal Pubblico Ministero, sarebbero infatti molti gli elementi discordanti della versione fornita dal vincitore di Amici di Maria De Filippi nel corso dei vari interrogatori.

Marco Carta, in caso di condanna, sarebbe dunque colpevole e dovrebbe non solo scontare otto mesi di reclusione ma anche pagare quattrocento euro di multa.

Il vincitore di Sanremo accusato di furto alla Rinascente

Marco Carta, vincitore di Amici nel 2008 e di Sanremo nel 2009 con il brano "La forza mai," è stato accusato di aver rubato insieme ad una sua amica sei magliette del valore di milleduecento euro. I fatti sarebbero accaduti mentre i due si trovavano alla Rinascente, un rinomato centro commerciale di Milano.

In questi mesi, Marco Carta si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda tanto che sicuro della sua innocenza, ha scelto di essere processato con il rito abbreviato. E in effetti il giudice gli dato ragione scagionandolo pienamente da ogni reato con una sentenza che è arrivata a fine ottobre. Ora però, questa sentenza potrebbe essere messa in discussione dopo il ricorso presentato dal Pm. Vediamo più nello specifico cosa ha scritto il Pubblico Ministero Nicola Rossato.

Secondo il Pm Marco Carta sarebbe colpevole e andrebbe condannato

In ben ventotto pagine di relazione, il Pm di Milano ha motivato il ricorso che nei giorni scorsi ha presentato in procura dopo la sentenza che ha assolto Marco Carta. L'intento della procura sarebbe quello di mettere in discussione punto per punto le motivazioni della sentenza che ha scagionato Carta, dimostrando la non estraneità ai fatti del cantante.

Marco dunque avrebbe aiutato la sua amica a rubare le sei magliette rimuovendo tra l'altro le placchette antitaccheggio trovate poi nascoste in bagno. Il Pm afferma inoltre tra le tante cose che il giudice avrebbe emesso la sua sentenza dando maggior valore alle dichiarazioni dei due imputati (Marco e la sua amica) che sono state prese per buone rispetto a quelle di un teste oculare che afferma ben altro. Stando a queste dichiarazioni fatte dal Pubblico Ministero, la sentenza andrebbe dunque ribaltata completamente.

Come si risolverà per Marco Carta questa complicata vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.