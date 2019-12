Un colpo da 50 milioni di sterline, ossia quasi 60 milioni di euro. I ladri che venerdì sera si sono introdotti nell’abitazione di Tamara Ecclestone – una della due figlie di Bernie, storico “patron” della Formula Uno – non si sono fatti scoraggiare dalla presenza di guardie private all’interno della residenza e dalle ronde che pattugliano per tutto il giorno la “Billionaire Row”, la strada dei miliardari nella zona di Kensington Palace a Londra. I malviventi, secondo alcune testimonianze, sarebbero stati in tre: sono riusciti ad entrare dal giardino sul retro e, utilizzando una finestra, sono scappati portando via i preziosi gioielli della Ecclestone, che al momento del furto non era in casa. Infatti era partita da alcune ore con il proprio jet privato per una vacanza natalizia in Lapponia, insieme al marito e alla figlia.

Le indagini di Scotland Yard

Vista la strana coincidenza, la polizia inglese pensa che gli spostamenti della famiglia fossero noti ai ladri: probabilmente c’era qualcuno a spiare la villa, oppure un complice all’interno della residenza potrebbe aver informato della partenza della padrona di casa i malviventi, che hanno realizzato il colpo in soli 50 minuti. I tabloid inglesi, come il Sun, riportano anche la lista di alcuni dei preziosi rubati dalla banda. Tra questi degli “orecchini dal grande significato personale”, un bracciale Cartier, regalo di nozze del marito, una grande quantità di diamanti, collane e gioielli, custoditi nelle diverse casseforti presenti nella camera da letto della Ecclestone.

A quanto pare i tre sarebbero stati costretti a fuggire quando una delle guardie di sicurezza si è recata in perlustrazione in quell’ala della residenza. Al momento Scotland Yard, che indaga sul caso, non ha fermato nessun sospettato: si sta verificando se i ladri siano davvero stati aiutati da qualcuno che frequenta l’abitazione.

Una villa principesca da 57 stanze

Tamara Ecclestone vive con la famiglia in una villa di cinque piani, con 57 stanze ed un sistema di telecamere di sicurezza a circuito chiuso che riprendono ogni angolo della lussuosa magione, costata ben 70 milioni di sterline.

Si tratta quasi di una reggia, non a caso è situata proprio di fronte a Kensington Palace, la residenza reale in cui abitano il principe William con Kate Middleton e i figli, insieme a diversi altri membri dei Windsor. E anche gli altri vicini di casa non sono meno prestigiosi: dal petroliere russo Roman Abramovich, al sultano del Brunei, per non parlare delle numerose ambasciate presenti nella zona.

Tamara Ecclestone ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice “sconvolta” per quanto accaduto.

Infatti era legata da ragioni affettive ai preziosi rubati, che tuttavia dovrebbero essere tutti assicurati. Eppure, a giudicare dalle immagini apparse sul Daily Mail, la vittima del furto sembra troppo amareggiata: nelle foto l’ereditiera appare sorridente insieme alla figlia, mentre si trovano su una slitta trainata dalle renne in Lapponia.