A Sezze, in provincia di Latina, un uomo si è introdotto in un'abitazione ed ha molestato una bambina di dieci anni. Il terribile epilogo, fortunatamente, è stato evitato dai genitori prima che potesse accadere il peggio. Il responsabile, un romeno di 38 anni, è stato rintracciato dalle Forze dell'Ordine ed è in attesa di giudizio.

Orrore in provincia di Latina: si introduce nella cameretta di una bambina e tenta la violenza

In provincia di Latina, la scorsa notte, si è evitata la tragedia. Nella notte di martedì 17 dicembre un uomo ha aggredito una bambina di dieci anni nella sua cameretta, intorno alle 2:00.

L'intenzione sarebbe stata quella di abusare della piccola e, successivamente, comprare il suo silenzio con 10 euro. Il soggetto si è introdotto nell'appartamento attraverso la vetrata del portone d'ingresso per poi raggiungere la cameretta della bambina che dormiva nel suo letto. Successivamente ha molestato la piccola, baciandola e toccandola nelle parti intime. Fortunatamente la bambina, sebbene sotto shock, ha reagito tentando di difendersi dall'orco e urlando, richiamando così l'attenzione dei suoi genitori.

L'uomo ha tentato di risolvere la situazione minacciando la vittima di ripercussioni se avesse raccontato tutto e, successivamente, avrebbe tentato di corromperla consegnandole con una banconota da dieci euro se avesse tenuto in segreto quanto accaduto.

Bloccato dalle forze dell'ordine

Le grida disperate della bambina hanno allertato i genitori che si sono precipitati nella stanza della loro figlia, bloccando quella che sarebbe potuta diventare una tragedia. Al loro arrivo nella cameretta, l'uomo è fuggito, ma è stato comunque visto allontanarsi. Immediatamente sono state chiamate le Forze dell'Ordine attraverso il numero di emergenza del 112. I carabinieri si sono recati sul posto ed hanno raccolto la denuncia della famiglia. Successivamente, hanno interrogato la bambina e ascoltato il terribile racconto dei minuti spaventosi che ha dovuto vivere.

Una volta avviate le ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare in poco tempo il responsabile dell'accaduto. L'uomo si trovava a poca distanza dall'abitazione ed è stato arrestato e portato in caserma. Si tratta di un 38enne romeno residente a Sezze, come la madre della piccola vittima. Adesso dovrà rispondere delle accuse a suo carico di violazione di domicilio, violenza sessuale e lesioni personali su minore. In attesa del giudizio, l'uomo si trova in carcere grazie al tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine e al sangue freddo dei familiari della bambina.