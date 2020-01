Domenica 26 gennaio è arrivata una notizia pesante per tutti gli amanti dello sport: la morte dell'ex stella della NBA e dei Los Angeles Lakers Kobe Briant, avvenuta a causa di un incidente in elicottero. Sul velivolo erano presenti nove persone, fra cui l'ex giocatore di basket e sua figlia tredicenne. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo dello sport; la nota emittente televisiva Sky Sport ha dedicato molto spazio a questo triste evento.

Si è soffermato sull'argomento anche l'ex capitano e bandiera della Juventus Alex Del Piero, che conosceva molto bene Kobe Briant anche perché appassionato di basket, in particolar modo dei Los Angeles Lakers.

Fra l'altro l'ex capitano bianconero vive fra Milano e Los Angeles, città in cui gestisce un importante ristorante. Proprio la permanenza nella città americana gli ha permesso di seguire da vicino le vicende dei Lakers e della sua ex stella Kobe Briant.

A Sky Sport Del Piero non ha nascosto tutta la sua tristezza sottolineando come stimava in maniera evidente l'ex campione di NBA.

'Per me è stato un modello, è tutto così triste'

Non ha nascosto l'emozione Alex Del Piero a Sky Sport, dichiarando: "Sono scioccato, lo è tutto il mondo e non solo quello dello sport.

C'eravamo visti non molto tempo fa". Ha poi aggiunto che quando muoiono persone come Kobe Briant è difficile trovare le parole per esprimere il proprio dispiacere. Lo stesso Alex Del Piero ha aggiunto: "Era un uomo che si basava sui fatti e tutti hanno apprezzato la sua dedizione nel sociale. Per me è stato un modello, è tutto così triste". Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno alla morte del campione di NBA ma uno dei pochi a non postare sui social network nessun pensiero dedicato a Briant è stato proprio Del Piero.

Probabilmente per rispetto e per la stima che nutriva nei confronti dell'ex cestista. Si può parlare di una vera e propria amicizia fra i due, come dimostra un post su Twitter sull'account ufficiale dell'ex bandiera della Juventus. Troviamo infatti una foto che ritrae Alex Del Piero, Kobe Briant ed il figlio dell'ex campione bianconero.

L'Italia piange la morte di Kobe Briant

Sky Sport ha dedicato diversi speciali a Kobe Briant, in cui gran parte dei giornalisti dell'emittente televisiva hanno sottolineato non solo il suo talento smisurato ma anche le sue capacità a livello umano.

Come anche rimarcato da Alex Del Piero, l'ex cestista dei Los Angeles Lakers era da sempre impegnato nel sociale. Cresciuto in Italia dal 1984 al 1991 (il papà Joe è stato un cestista come lui ed ha giocato prima a Rieti e Reggio Calabria, poi a Pistoia e Reggio Emilia), amava molto la nostra nazione a tal punto che parlava la lingua italiana in maniera fluente. Inoltre era appassionato di calcio e da sempre tifava il Milan.