A Treviso non si hanno più notizie da alcuni giorni di una ragazza di 19 anni: Giorgia Cagnan è il suo nome. Precisamente dalla mattinata di venerdì 14 febbraio la giovane studentessa non ha più fatto avere notizie di sè gettando nello sconforto parenti, amici e conoscenti che hanno iniziato ad inondare i social network di appelli e di foto della ragazza. Giorgia sarebbe stata vista per l'ultima volta intorno alle 13.30 nel giorno di San Valentino: era attesa alla palestra Mcfit per un allenamento, era iscritta da circa tre anni.

Anche se non c'è certezza che venerdì si sia recata effettivamente in palestra: secondo le ricostruzioni era uscita di casa poco prima, partendo a piedi da Monigo. Da qualche tempo frequentava anche una struttura alla quale si era rivolta per superare alcune problematiche legate allo stato psico-fisico, ma sembrava che, nell'ultimo periodo, Giorgia stesse bene e non avesse nessun segno di insofferenza. L'ultima volta che è stata vista si trovava in piazza delle Istituzioni, in zona Appiani, a Treviso.

La 19enne vive con i suoi genitori.

Il tam tam per ritrovare Giorgia sui social network

I social network possono avere anche molti difetti ma in casi come questo, sicuramente, aiutano a diffondere immagini e informazioni che, si spera, possano aiutare a risolvere anche situazioni drammatiche. Sono state postate nei diversi profili di genitori e amici molte foto di Giorgia e i parenti hanno anche effettuato una descrizione della ragazza.

La ragazza scomparsa è alta circa un metro e sessanta centimetri, ha i capelli lunghi, lisci e biondi, gli occhi sono scuri. La famiglia lancia un appello affinché chiunque abbia informazioni per ritrovare Giorgia si metta in contatto con le forze dell'ordine di Treviso o la famiglia stessa al numero di cellulare che è il seguente: 346 8663963.

Un piumino di colore nero e jeans erano gli abiti al momento della scomparsa

Al momento della scomparsa nell'ora di pranzo del 14 febbraio, Giorgia Cagnan indossava un piumino di colore nero, un maglione color vinaccia e un paio di jeans. La famiglia aggiunge anche altri dettagli visto che la diciannovenne aveva i capelli raccolti in una coda e indossava un paio di scarpe Vans. Come accade in questi casi, i familiari hanno fatto denunciato l'accaduto e le forze di Polizia hanno iniziato le ricerche che fino a questo momento, purtroppo, non hanno ancora prodotto nessun esito. Si spera ovviamente che nelle prossime ore possano arrivare buone notizie e Giorgia possa tornare ad abbracciare familiari e amici.