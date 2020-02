Sono ore di grande ansia ed angoscia per una famiglia di Treviso. Giorgia Cagnan, studentessa di 19 anni, ha fatto perdere le proprie tracce venerdì. La giovane è uscita di casa per andare in palestra, ma non è più rincasata. I genitori hanno sporto denuncia e lanciato, chiedendo la massima condivisione, un accorato appello sui social.

Giorgia è uscita per andare in palestra e non è più rientrata

Giorgia Cagnan, studentessa, venerdì 14 febbraio, intorno alle 10:00 del mattino, ha lasciato la sua abitazione di Monigo - sobborgo a circa tre chilometri dal centro storico di Treviso - dicendo che sarebbe andata in palestra.

Effettivamente, la 19enne ha raggiunto il centro sportivo e, dopo la sessione di allenamento, è stata vista in Piazza delle Istituzioni.

Qui, intorno alle 13:30, la ragazza si è fermata in un bar di fronte alla Questura ed ha pranzato con un toast. Una volta uscita dal locale, però, non è più tornata a casa ed ha fatto perdere le proprie tracce.

L'appello per ritrovare Giorgia

I familiari di Giorgia, non vedendola rientrare, hanno provato a contattarla al telefono, invano. Così, verso sera, preoccupati, hanno deciso di avvisare la Questura ed hanno presentato denuncia di scomparsa alla polizia.

Subito, la macchina delle ricerche si è avviata.

Nella speranza di riabbracciare al più presto Giorgia, gli amici della 19enne, d'accordo con la famiglia Cagnan, hanno lanciato accorati appelli (corredati da alcune foto della ragazza). La giovane, come si apprende dalle dettagliate descrizioni diffuse, è alta un metro e 60 cm, ha occhi scuri e lunghi capelli biondi e lisci (solitamente raccolti in una coda).

Al momento della scomparsa indossava un piumino nero, un maglione di colore viola, dei jeans e delle scarpe sportive di marca "Vans". " Chiunque l'avesse vista, o avesse informazioni utili al suo ritrovamento - ha esortato l'amica Giada nel suo post - contatti subito le forze dell'ordine o la famiglia (al numero di telefono 346.8663963): aiutateci!".

Si cerca Giorgia, ma anche un altro studente

Venerdì 14 febbraio, nelle stesse ore in cui è scomparsa Giorgia Cagnon, è giunta notizia di un altro caso di Cronaca Nera: anche un altro studente trevigiano di 17 anni, C.Y.N., ha fatto perdere le sue tracce.

Il ragazzo, di origine camerunense, si era recato a scuola come tutte le mattine, ma al termine delle lezioni non è tornato a casa, ad Orsago.

Il padre, preoccupato, ha presentato denuncia ai carabinieri della vicina Cordignano e, anche in questo caso, sono subito scattate le ricerche. Il 17enne, alto circa 170 cm (corporatura normale), quando ha fatto perdere le sue tracce indossava una giacca a vento di colore blu e delle scarpe da ginnastica. Con sé non avrebbe né i documenti, né il telefono cellulare.