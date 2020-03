L'emergenza sanitaria in corso ha visto moltiplicarsi le iniziative di beneficenza a favore degli ospedali di tutta Italia. Oltre alle tantissime donazioni anonime, nelle ultime ore si è allungata la lista dei vip che sono scesi in campo a sostegno degli ospedali e del personale medico schierato in prima linea per combattere il Coronavirus.

Berlusconi, donazione da 10 milioni di euro

Un importante aiuto alla sanità è arrivato da Silvio Berlusconi, che ha donato 10 milioni di euro alla Regione Lombardia.

La donazione, come annunciato in una nota da Forza Italia, è stata effettuata per realizzare 400 posti di terapia intensiva nella nuova struttura della Fiera di Milano. Per ricordare il grande lavoro che stanno svolgendo medici ed infermieri di tutta Italia, l'ex presidente de Consiglio ha postato questa mattina una tenera dedica definendoli "eroi civili" ed auspicando un sempre maggior sostegno da parte del governo.

Come Berlusconi, anche Giuseppe Caprotti, figlio del fondatore di Esselunga, ha deciso di mobilitarsi per sostenere il sistema sanitario costituendo un fondo di 10 milioni a sostegno della sanità della Regione Lombardia e delle persone più colpite dal Coronavirus.

I Ferragnez e la raccolta fondi da 4 milioni di euro

Per affrontare l'emergenza dei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani, attualmente in forte crisi, anche Fedez e Chiara Ferragni hanno avviato una raccolta fondi che ha superato i 4 milioni di euro, con 200 mila donazioni effettuate. La somma verrà devoluta al San Raffaele di Milano, come annunciato dalla coppia. Sul suo profilo social, il rapper si è mostrato orgoglioso del risultato raggiunto e ha pubblicato una foto di alcuni letti che verranno trasportati nella nuova area intensiva del San Raffaele.

Il sostegno dalla moda

Tantissime, poi, sono state le donazioni dal mondo della moda. Tra gli imprenditori che si sono contraddistinti per la loro solidarietà ci sono Giorgio Armani, che ha donato 250 mila euro, e l'azienda Benetton, che ha donato tre milioni agli ospedali Sacco di Milano, Spallanzani e Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Anche Donatella Versace ha dato un importante contributo, donando all'ospedale San Raffaele di Milano, reparto di terapia intensiva, la somma di 200 mila euro.

Importanti donazioni, poi, sono state effettuate dal gruppo Prada, che ha donato due postazioni di terapia intensiva ad alcuni ospedali milanesi.

Molte le donazioni dai calciatori

Anche i campioni dello sport sono scesi in campo nella lotta all'emergenza da Coronavirus. Tra i primi, Francesco Totti ha deciso di dare il suo supporto donando allo Spallanzani di Roma 15 apparecchiature per la terapia intensiva, lo svedese Zlatan Ibrahimovic ha donato mascherine FFP2 agli ospedali dell’Humanitas, Lorenzo Insigne ha destinato 100 mila euro agli ospedali della Campania. Infine, Simone Zaza ha avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata e per gli Ospedali di Policoro, Potenza e Matera.