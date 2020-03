L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il nostro Paese, il governo si è trovato così a gestire una situazione davvero molto complicata.

Tra i provvedimenti al vaglio dell’esecutivo vi è la proroga delle carte d’identità scadute o in scadenza in questo periodo, in modo da evitare le lunghe code negli uffici pubblici comunali chiamati a rinnovare il documento.

Una misura che si renderebbe necessaria per arginare il contagio dovuto al covid – 19 con cui verrà prolungata la scadenza delle carte d’identità fino al 31 agosto 2020.

Questo, come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos e il sito d’informazione la legge per tutti, è quanto emergerebbe dalla bozza del decreto legge che dovrebbe essere a breve convertito in legge dal Consiglio dei Ministri.

Il documento non sarà valido per l’espatrio

Nel decreto legge, dovrebbe essere anche precisato che le carte d’identità non saranno utilizzabili per l’espatrio, per il quale resterà in vigore la data di scadenza presente sul documento. Il provvedimento si rende in effetti necessario per evitare gli assembramenti negli uffici pubblici, dove mantenere le distanze per impedire la diffusione del virus diventerebbe davvero molto difficile.

In ogni caso, la speranza è che da qui al 31 agosto si possa arginare il contagio in modo che anche gli uffici pubblici comunali possano tornare a lavorare senza alcuna restrizione.

Revisione auto e rinnovo patente

Al vaglio dell’esecutivo vi è anche la possibilità di prorogare la scadenza per il rinnovo della patente di guida e della revisione dell’automobile.

Al momento, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha predisposto il blocco per chi deve sostenere l’esame della patente di guida, prolungando la validità del foglio rosa fino al 30 giugno del 2020.

In questo momento, infatti, sarebbe impossibile per gli studenti delle scuole guida poter sostenere il proprio esame.

Con un altro decreto, lo stesso Ministro De Micheli, ha prorogato la scadenza sempre al 30 giugno del 2020 per le patenti professionali riferendosi quindi a chi utilizza la patente per motivi di lavoro, includendo nel provvedimento anche le Carte di qualificazione del conducente e i Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose.

Al momento, invece, non si ha ancora nessuna notizia certa per quanto riguarda la revisione dell’automobile e la proroga della patente di guida tradizionale, anche se tutto lascia presagire che da qui a qualche giorno venga emanato un decreto legge ad hoc con il quale si vada a prorogare al 30 giugno 2020 i termini per il rinnovo della patente di guida e la revisione dell’automobile.

Il documento sarebbe già stato predisposto dalla direzione generale della motorizzazione civile e dovrebbe essere solo ratificato dal Ministro De Micheli.