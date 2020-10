La Granarolo, nota azienda italiana del settore agro – alimentare con sede principale nella città di Bologna, è alla ricerca di personale da inserire in tutta Italia. Il gruppo è alla ricerca di addetti sia per gli stabilimenti produttivi che per gli uffici amministrativi, questo vale sia per le sedi presenti in Italia che per quelle all’estero. Inoltre, vi è la possibilità di svolgere un tirocinio o stage retribuito per i giovani neo laureati. Al momento, l’azienda sta ricercando le seguenti figure professionali: HR Business Partner, National Key Account Private Label, National Account GDO, in Lazio.

Regional Key Account, Agenti monomandatari, area acquisti, Demand Planning e Area contabilità generale. Le forme di contratto proposte, prevedono sia la possibilità di essere inseriti con un contratto a tempo determinato che indeterminato.

La possibilità di svolgere il tirocinio in azienda

Una delle possibilità offerte da Granarolo è quella, per i giovani laureandi, di preparare la tesi di laurea in azienda, per poi svolgere un successivo tirocinio formativo in una delle sedi della stessa. Ad oggi le strutture presso cui è possibile svolgere quest’attività sono quelle di presenti nelle città di: Milano, Bologna, Cagliari, Modena, Anzio, Cosenza, Soliera, Usmate Velate, Gioia del Colle.Le aree in cui si può svolgere questo periodo di formazioni iniziale sono: Marketing, Vendite, Ricerca e Sviluppo, Sistemi e gestione della qualità, Ambiente, Sicurezza, Risorse umane ed organizzazione, operai di produzione.

Come candidarsi per il gruppo Granarolo

Al momento, è possibile presentare la propria candidatura nel gruppo Granarolo ed iniziare l’iter di selezione all’interno dell’azienda, accedendo al sito internet ufficiale (gruppogranarolo.it). Da qui bisogna accedere alla sezione posizioni aperte, in cui sono presenti le Offerte di lavoro che l’azienda offre.

Inoltre, sempre dalla pagina web istituzionale, per ogni assunzione viene specificata la tipologia di contratto offerto, sia esso a tempo determinato che indeterminato, oltre che la Regioni in cui verrà impiegata la risorsa selezionata. Qualora non vi sia la figura professionale che si sta cercando, è possibile presentare anche una candidatura spontanea in azienda inviando il proprio curriculum vitae.

Il gruppo, nato in Emilia Romagna nel 1957, oggi conta di 12 allevatori presenti in diverse Regioni italiane e oltre 2900 collaboratori dislocati su tutto il territorio nazionale. Inoltre, grazie al lavoro svolto nel corso degli anni, l’azienda oggi è proprietaria di altri marchi come: Yomo, Pettinicchio, Amalattea e Casa Azzurra.