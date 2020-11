Conad, azienda leader nel settore della grande distribuzione organizzata, è alla ricerca di nuovo personale da inserire nei punti vendita del gruppo che sono dislocati su tutto il territorio nazionale. La nota catena di supermercati ha aperto una nuova selezione del personale. In particolar modo, le mansioni da svolgere saranno quelle di: addetti alle vendite (in cui è preferibile la conoscenza della lingua Inglese e Tedesca), cassieri, addetti alla gastronomia, addetti al reparto macelleria e quello di pescheria, farmacista e addetto alla contabilità generale. Le nuove figure professionali saranno inserite all’interno della catena dei supermercati.

Assunzioni Conad: come presentare la propria candidatura

Al momento, è possibile inoltrare la propria candidatura in azienda accedendo al sito ufficiale (conad.it) e compilando la domanda che è presente nella sezione riservata al lavora con noi. Inoltre, è possibile inviare anche una candidatura spontanea, allegando il curriculum vitae personale nell’apposita sezione del sito internet.

La tipologia contrattuale offerta dall’azienda prevede che l’assunzione possa essere sia con un contratto a tempo determinato che con uno a tempo indeterminato, questo in base all’esperienza e alla mansione che il candidato andrà a svolgere nel punto vendita. È possibile, inoltre, svolgere un’attività di tirocinio retribuito per i giovani diplomati e laureati in cerca di una prima occupazione nel mondo del lavoro.

Le assunzioni avverranno su tutto il territorio nazionale e l’annuncio è rivolto a entrambi i sessi.

I supermercati Conad in Italia

La catena di supermercati Conad nasce in Italia nel 1962 ed oggi rappresenta un consolidato marchio nella vendita al dettaglio. La sede principale dell’azienda è a Bologna in via Michelino 59, con punti vendita presenti in tutto il nostro Paese.

Conad è l’acronimo di consorzio nazionale dettagli.

Le posizioni aperte consultabili sul sito Conad

Come anticipato, l’azienda sta cercando personale da inserire nei punti vendita in tutta Italia ed è possibile presentare una candidatura spontanea dal sito ufficiale. In particolar modo, sul sito conad.it è possibile candidarsi per addetto alla contabilità generale, la sede di lavoro è a Lavis in provincia di Trento per cui è richiesto il diploma di ragioneria o la laurea triennale.

È possibile candidarsi anche come farmacisti iscritti all’ordine per le sedi di Rovereto, Schio e Peschiera per la vendita di farmaci al banco. Infine, ci si può candidare come assistente alle vendite per il punto vendita di Lavis in provincia di Trento, per questa mansione è preferibile la conoscenza della lingua tedesca.