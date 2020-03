La signora Felicita, madre di Piero Chiambretti, si è spenta ieri, dopo aver scoperto di essere stata colpita dal Coronavirus. Circa una settimana fa era stata diffusa la notizia relativa alla positività della donna e di suo figlio al Covid-19. Stando a quanto emerso in queste ore, pare che a contrarre il virus sia stata prima l'84enne e poi il conduttore di 'Cr4 - La Repubblica delle donne'.

Entrambi erano ricoverati all'ospedale Mauriziano di Torino, ma la donna non ce l'ha fatta e ieri è venuta a mancare, causando molto dolore per tutta la famiglia e per i fan del presentatore.

A dare l'annuncio per prima è stata Vladimir Luxuria attraverso il suo profilo Twitter.

Muore a 84 anni la madre di Piero Chiambretti, il messaggio di Luxuria

Solo pochi giorni fa era circolata la notizia inerente la positività di Piero Chiambretti e di sua madre al Coronavirus. A seguito di tale scoperta, numerosi vip che erano stati a contatto con il presentatore nelle ultime settimane sono stati avvisati ed esortati a mettersi in quarantena spontanea.

Tra questi spuntano i nomi di Clizia Incorvaia, Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Serena Grandi e molti altri.

Ad ogni modo, entrambi i protagonisti erano ricoverati all'ospedale Mauriziano di Torino, ma ieri la signora Felicita non ha più resistito ed è deceduta. A lanciare il messaggio è stata Vladimir Luxuria che su Twitter ha scritto: "La mamma di Piero Chiambretti non ce l'ha fatta, le mie più sentite condoglianze". A confermare ulteriormente la notizia ci hanno pensato anche delle fonti sanitarie.

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020

Le condoglianze dei fan

Naturalmente, i fan del conduttore si sono stretti in un abbraccio virtuale per far sentire tutto il loro dolore e la loro vicinanza in questo momento così difficile. In molti hanno fatto le loro più sentite condoglianze. Altri, invece, hanno cominciato a farsi delle domande in merito alle condizioni di salute di Piero Chiambretti.

Per il momento, però, non ci sono informazioni dettagliate in merito a questo argomento. L'unica cosa certa è che il paziente è ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera sopra citata. Luca Telese, invece, ha scritto:

"Ho avuto la fortuna di conoscere Felicità Chiambretti venti anni fa, una donna ironica, intelligente, spumeggiante e coraggiosa".

Chi era Felicita Chiambretti

Felicita Chiambretti era una donna molto indipendente. Per tutta la sua vita ha educato da sola sua figlio, senza rivelargli mai chi fosse il suo vero padre. In un'intervista risalente a 20 anni fa, infatti, aveva detto di non aver mai elemosinato nulla da qualcuno, né affetti né denaro.

Inoltre, è stata una madre autorevole, ma mai autoritaria.