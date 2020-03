La madre di Alex Baroni, Marina Marcelletti, si è spenta questa notte a causa del Coronavirus. A darne notizia è stata sua nipote, Marina Frasca, con un lungo post su Facebook. "Stanotte ha raggiunto Alex", ha scritto commossa la donna che ha voluto condividere il suo ricordo sui social.

Alle tante vittime del Coronavirus, nella notte tra il 21 e il 22 marzo si è aggiunta anche Marina Marcelletti, madre del noto cantante Alex Baroni, scomparso nel 2002.

Valeria Frasca, nipote della donna, ha condiviso sul suo profilo Facebook il suo dolore per la perdita della cara zia e per il periodo difficile che tutti gli italiani stanno attraversando. "La vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai", ha esordito la donna ricordando il carattere solare e positivo di Marina Marcelletti. Il post prosegue parlando di una donna che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà che la vita ha voluto metterle sul suo cammino, nemmeno davanti alla perdita di un figlio.

Alex Baroni è scomparso nel 2002, nel pieno della sua carriera nella musica italiana. Era il compagno di Giorgia, uno dei cantanti più amati e una delle voci più interessanti degli ultimi anni, quando la sua vita fu stroncata da un grave incidente in moto, sulla Circumvallazione Claudia. Baroni aveva raggiunto il grande successo con brani che sono rimasti nella storia della musica, come "Cambiare", "Onde" e "La distanza di un amore".

Marina Marcelletti era andata avanti nonostante il lacerante dolore della perdita di suo figlio. Come racconta sua nipote sul suo profilo social, la donna aveva cominciato a correre per chilometri e a viaggiare molto per combattere l'angoscia che l'aveva colpita improvvisamente. Dopo aver contratto il Coronavirus, purtroppo, la donna è deceduta.

"Stanotte ha raggiunto il suo Alex", ha scritto Valeria Frasca, commossa e profondamente dispiaciuta per la grave situazione che ha investito l'Italia. I funerali non potranno essere celebrati, come per le altre migliaia di persone decedute a causa del Covid-19. L'ultimo saluto di Valeria Frasca per la madre di Alex Baroni, quindi, ha trovato nei social un modo per manifestare tutto il dolore per la perdita della sua adoratissima zia. Moltissimi sono stati i commenti commossi di vicinanza alla donna, da parte di amici e di persone che non hanno mai dimenticato l'artista Alex Baroni e hanno voluto lasciare un pensiero sotto alla foto di Marina Marcelletti, ritratta in una bella giornata di sole, sorridente così come la ricorda sua nipote.