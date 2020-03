La figlia, una bambina di 5 anni, ha chiesto in maniera innocente e del tutto normale dei cereali alla mamma. E questa, per tutta risposta, non solo non glieli ha dati ma l'ha uccisa addirittura decapitandola. Ci sono davvero poche parole per definire la tragedia avvenuta a Austin, in Texas, negli Stati Uniti. Krystle Villanueva, questo il nome della madre coinvolta di 27 anni, è così stata condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 5 anni. Giovanna Hernandez era il nome della piccola.

Entrambe le donne, mamma e figlia, sono di origine messicana. Il fatto è avvenuto nella loro abitazione. Alla richiesta di cereali, la donna ha perso la pazienza e ha prima accoltellato e poi decapitato la sua bambina. E non soddisfatta del "lavoro" svolto fino a quel momento ha poi preso la decisione di prendere a pugnalate e uccidere anche suo suocero. Poi - riporta la stampa locale americana - è uscita di casa e ha chiamato i soccorsi. Con, evidentemente, la consapevolezza di quello che aveva appena fatto.

All'arrivo della Polizia, la donna ha reagito come se nulla fosse realmente avvenuto

Ma, e qui c'è il colpo di scena della storia, quando la Polizia è giunta sul luogo, ha trovato la donna regolarmente rientrata in casa, intenta a farsi una doccia. Come se nulla fosse davvero successo in quella casa qualche minuto prima. La donna - emerge dalle cronache - non ha mostrato nemmeno nessun problema a farsi vedere interamente nuda davanti ai poliziotti arrivati nella sua casa.

La Polizia, insieme alla quale era arrivato anche uno staff di medici e paramedici, non ha potuto fare altro che constatare la morte della piccola Giovanna Hernandez deceduta sul colpo.

La motivazione data dalla donna: 'Erano dei cloni, solo con l'uccisione avrei potuto riavere i miei veri familiari'

La donna, interrogata immediatamente dalla Polizia, ha dato una motivazione assolutamente 'originale' - per usare un eufemismo - per spiegare il duplice delitto: la Villanueva ha infatti dichiarato che suocero e bambina erano dei "cloni".

Solo le loro uccisioni avrebbero consentito di riportare a lei i suoi "veri familiari".

La Villanueva in un primo momento è stata dichiarata instabile mentalmente ma dopo vari accertamenti, i medici sono arrivati alla conclusione che erano le sostanze stupefacenti di cui faceva uso a causare tutti i suoi problemi psichici. Pare fosse una consumatrice abituale. Le cronache locali narrano che, al momento dello scatto della foto segnaletica, la Villanueva si è anche lasciata andare ad una risata.