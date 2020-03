Una drammatica notizia giunge dalla Calabria, dove pochi minuti fa, un bambino di 6 anni è rimasto vittima di un incidente stradale. Il bambino è stato infatti travolto da un'autovettura mentre stava attraversando la strada, probabilmente per cercare di recuperare un pallone. Al momento non risulta essere comunque chiara la dinamica. Sul luogo dell'incidente si sono recati rapidamente i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per poterlo salvare: purtroppo però le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito disperate e, dopo pochi minuti, è deceduto.

Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Calabria, bimbo perde la vita dopo essere stato travolto da un'autovettura

Una terribile tragedia si è verificata poco fa in Calabria, in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di San Giorgio Albanese, dove un bambino di sei anni è stato travolto e ucciso da un'autovettura guidata da una ragazza di 30 anni. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il bimbo sia uscito all'improvviso sulla strada per cercare di recuperare un pallone, ma proprio in quel momento stava transitando l'autovettura guidata dalla ragazza.

La giovane non avrebbe potuto fare nulla per poter frenare ed evitare il piccolo, colpendolo in pieno. La 30enne ha immediatamente fermato il mezzo cercando di prestare i primi soccorsi. Successivamente ha lanciato l'allarme e sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che hanno effettuato diversi tentativi per poter rianimare il bambino, ma le ferite causate dal violento impatto sono risultate essere troppo gravi e durante il trasporto in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

Oltre al personale sanitario, sul luogo sono intervenute anche le forze dell'ordine della Compagnia di Corigliano Calabro che hanno bloccato la strada per consentire di effettuare tutti i rilievi utili in modo tale da poter ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Hanno inoltre effettuato l'alcol test alla 30enne che stava guidando l'autovettura: dalle prime informazioni la prova è risultata essere negativa.

Il bambino era originario della cittadina di Cerchiara di Calabria, un piccolo paesino situato sempre in provincia di Cosenza. Questa tragica notizia si è diffusa rapidamente in entrambi i paesini. Molti gli attestati di vicinanza che stanno ricevendo i parenti e i conoscenti del bimbo. Tanti i cittadini sono rimasti increduli su quanto si è verificato. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli su questa triste vicenda e stabilire se ci siano state eventuali responsabilità.