Nuovo aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in Italia. La Protezione Civile e l’Istituto Superiore di Sanità hanno diramato il bollettino ufficiale aggiornato al 4 aprile. Nel nostro paese i casi totali salgono a 124.632 per effetto dei 4.805 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi con o per Covid-19 confermati sono 681 per un totale che sale a 15.362. I guariti totali sono 20.996 (1.238 in più rispetto al bollettino precedente). Nella classifica globale del contagio, l’Italia viene superata oggi dalla Spagna la cui curva epidemica appare più ripida.

Gli Stati Uniti si confermano la nazione più colpita con circa il 25% dei positivi mondiali.

Aggiornamento bollettino del 4 aprile

Il nuovo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile il 4 aprile include anche i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: 1.598 nuovi positivi nella regione in cui la situazione è più drammatica, per un totale che sale a 49.118;

Emilia Romagna: 608 nuovi malati e totale regionale che cresce a 16.540;

Veneto: 360 nuovi casi nelle ultime ore e totale che tocca quota 10.824;

Piemonte: 11.709 malati totali, ossia 813 in più dell’ultimo rilevamento;

Marche: 111 nuovi casi di coronavirus, per un totale che aumenta a 4.341;

Toscana: 172 i casi positivi in più rispetto a ieri per un totale che sale a 5.671;

Liguria :238 nuovi malati e totale che cresce a 4.203;

Lazio: 157 nuovi casi di Covid-19 e totale che si assesta a 3.757;

Campania: il totale aumenta a 2.828 a causa dei 151 nuovi casi;

Provincia autonoma di Trento: si registrano 111 nuovi positivi ed il totale aumenta a 2.220;

Puglia: 58 nuovi casi portano il totale a 2.240;

Friuli Venezia Giulia: 107 casi in più nelle ultime ore per un totale che sale a 1.986;

Provincia autonoma di Bolzano: 33 nuovi malati e totale che cresce a 1.592;

Sicilia: 73 nuovi positivi per un totale regionale che si porta nell’isola a 1.932;

Abruzzo: 65 casi nuovi e totale che sale a 1.628;

Umbria: 31 nuovi malati e il totale aumenta a 1.210;

Valle d’Aosta: 29 nuovi casi per un totale complessivo di 748;

Sardegna: i casi nuovi sono 49 ed il totale nell’isola si porta a 874;

Calabria: 8 nuovi positivi confermati per un totale regionale che sale a 741;

Basilicata: 3 positivi in più rispetto al bollettino precedente e totale che si assesta a 264;

Molise: 30 nuovi malati e totale che aumenta a 206.

La situazione in Europa e nel Mondo

Sono circa 1.200.000 i casi di coronavirus accertati su scala globale. Nella sola giornata di ieri si sono contati ben 100.000 contagi (record) di cui oltre 30.000 nei soli Stati Uniti. I morti hanno superato il drammatico numero di 60.000. Un caso registrato alle Isole Falkland rende dell’arcipelago l’ultimo dei territori colpiti dal Covid-19 (ora 205). I guariti sarebbero circa 240.000.

La pandemia si sta diffondendo senza sosta negli Usa che hanno superato in queste ore i 280.000 positivi e potrebbero arrivare nella notte a 300.000, di cui i morti sarebbero quasi 8.000. Terribile anche la situazione della Spagna che ha superato l’Italia come numero di contagi (circa 125.000) mentre i morti sarebbero quasi 12.000. Crescono i numeri anche in Germania dove i casi di Covid-19 hanno superato quota 90.000.

Confusione sui numeri in Francia: in questa nazione fino al 2 aprile non sarebbero stati contati i casi di coronavirus nelle case di cura o per anziani. La rettifica di ieri ha portato i casi francesi a salire di 23.000 unità (totale 83.000) con ben 1.120 nuovi decessi, superando così la Cina. Il virus si è ormai diffuso anche nel Regno Unito (oltre 4.000 casi e 400 morti il 3 aprile) e la Turchia, che ha superato i 20.000 positivi.