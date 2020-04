Gli infermieri e i medici del nostro paese sono sempre più gli eroi e i protagonisti indiscussi di questo atroce momento che stiamo attraversando. Ancora con addosso mascherine e camici, alla fine di un turno massacrante, ritrovano le forze e il sorriso per intonare le canzoni più celebri e significative che richiamano all'unione e alla gioia di continuare ad andare avanti. Ed è proprio quello che è successo all'Ospedale di Rivoli, Torino, dove due infermiere, Lotti e Desiree, hanno regalato a pazienti e colleghi una performance al pianoforte dopo la fine del loro turno di lavoro.

La canzone che hanno suonato è stata quella di John Lennon dal titolo 'Imagine', un brano simbolo di unione e solidarietà, un inno alla pace e alla convivenza tra le persone.

'Imagine' dedicata a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo virus

Il video dell'esibizione è stato postato in rete da una collega che, in merito, ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento alle due definendole come donne coraggiose, simboli di eroi e eroine in prima linea ad affrontare momenti terribili come questo.

Hanno regalato un momento di gioia e spensieratezza a chiunque si trovi ogni giorno a dover salvare vite umane dalla minaccia del virus, e a chi decide di non mollare, nonostante si trovi a dover superare il più grande degli ostacoli. Quello lanciato dalle due infermiere è stato un messaggio carico di speranza e di forza che deve essere condiviso. E per farlo hanno usato il mezzo che più di tutti è in grado di toccare la sensibilità di ogni persona e muovere emozioni che uniscono e consolano i cuori di tutti, la musica.

La donna che ha postato il video ha lanciato una sfida chiedendo a tutti gli ospedali e i reparti, di trasmettere in filodiffusione musica come questa, dalle vibrazioni positive che siano in grado di alleviare le sofferenze e le stancanti ore di lavoro che ogni giorno il personale medico deve sostenere. 'Chissà magari in qualche ospedale lo si fa già...oppure è possibile farlo, io non lo so, ma lo immagino possibile'.

A Varese e a Torino si fa musica negli ospedali

Il video delle due infermiere che suonano al pianoforte nel'ospedale di Torino è solo l'ultima dimostrazione di amore del personale medico verso i pazienti. Giorni fa, nell'ospedale di Circolo di Varese, un altro medico, alla fine del suo turno, ha emozionato il reparto suonando al pianoforte 'Don't stop me now' dei Queen. Un'altra canzone simbolo della lotta al Coronavirus. Il grido 'Non fermiamoci' è rivolto a chiunque tenta, anche allo stremo delle forze, di uscire vincitore da questa battaglia che sempre più distrugge intere famiglie e mette in pericolo la nostra vita ogni giorno.