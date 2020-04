Tragedia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: Anna Domenico, giovane mamma di 25 anni, ha perso la vita, probabilmente, a causa di un'emorragia cerebrale. Dopo aver accusato, il 18 aprile scorso, un forte mal di testa e dei dolori addominali era stata ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale del Mare di Napoli, ma purtroppo l'epilogo della vicenda è stato drammatico. La famiglia, a ogni modo, ha deciso di esaudire l'ultima volontà di Anna, ovvero quella di donare i suoi organi. Grazie all'espianto multi organo, verranno salvate sei vite in giro per l'Italia.

La ragazza lascia il marito e due figli.

Addio ad Anna, deceduta a soli 25 anni

È deceduta, molto probabilmente, per un'emorragia cerebrale a soli 25 anni Anna Domenico, la giovane mamma di Somma Vesuviana (Napoli) che è stata ricoverata presso l'Ospedale del Mare di Napoli per qualche giorno. La ragazza, nella giornata del 18 aprile, aveva accusato un forte malore: mal di testa e forti dolori addominali. Gli operatori sanitari del 118, intervenuti tempestivamente presso la sua abitazione, l'hanno trasportata d'urgenza nel noto nosocomio napoletano.

In stato d'incoscienza, è stata subito trasferita presso il reparto di rianimazione. Nonostante la sua continua lotta tra la vita e la morte, Anna non ce l'ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere nella serata del 24 aprile

I familiari di Anna sono stati testimoni di un grandissimo atto di generosità: infatti hanno deciso di esaudire l'ultima volontà della loro congiunta, ovvero quella di donare i propri organi.

L'espianto consentirà di salvare sei vite. Due organi rimarranno nella città di Napoli, mentre gli altri raggiungeranno quattro strutture diverse, situate nelle città di Bologna, Palermo, Roma e Verona.

Anna Domenico lascia il marito, con cui si è sposata nel 2016, e due figli. Proprio il marito in questi giorni, attraverso il profilo Facebook della ragazza, ha pubblicato dei post in cui incoraggiava la giovane moglie in questo percorso molto difficile.

"Stiamo aspettando te... non mollare sei la mia forza" le ha scritto, ma in decine si sono riversati sui social per dare l'ultimo saluto alla giovane mamma. Tanti i parenti, gli amici o semplici conoscenti che si ricordavano di lei dai tempi della scuola.

Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno, ha deciso di ricordare la sua concittadina con un post commovente: "Ora sicuramente il Signore ti avrà presa fra i suoi angeli migliori, per la tua bellezza, per la tua dolcezza e per il tuo buon cuore a vegliare sulla tua famiglia. Non ti dimenticheremo facilmente".