Dubbi legittimi, vista l'assenza quanto meno sospetta del leader norcoreano da impegni ed eventi ufficiali che dura da due settimane. Ma nella vicina Corea del Sud non hanno dubbi sul suo stato di salute e, quasi a voler smentire le notizie circolate su diverse testate di una "possibile morte prematura" del giovane dittatore di Pyongyang, un portavoce del governo di Seul afferma con sbandierata certezza che "Kim Jong-un è vivo e vegeto". Non si troverebbe però nella capitale e la tesi che possa comunque aver subito un intervento al cuore è ancora in piedi.

'La posizione del nostro governo è ferma'

Ad intervenire sullo stato di salute del leader della Corea del Nord è stato Moon Chung-in, advisor speciale sulla sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in. L'esponente del governo di Seul in questi giorni è intervenuto prima su Fox News e poi sulla Cnn e ha parlato chiaramente di "speculazioni" che sarebbero in atto sullo stato di salute del capo di Stato nordcoreano. "Kim Jong-un è vivo e sta bene", ha detto Moon Chung-in sottolineando ancora una volta che non sono stati ravvisati comportamenti anomali al di là del 38° parallelo e che "la posizione del nostro governo è ferma".

A dare per primo la notizia dei presunti (tali sono fino a conferma ufficiale del governo norcordeano) problemi di salute di Kim è stato il sito sudcoreano Daily NK che si occupa di questioni del vicino nord, ma questa come ogni altra informazione che arriva da Pyongyang va presa con le pinze visto che è sempre difficile avere le conferme ufficiali. Secondo questa fonte, comunque, Kim Jong-un sarebbe in convalescenza in una villa sul monte Kumgang.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Da quel momento in poi le notizie sono andate a briglia sciolta: si è parlato di "condizioni gravi" e addirittura di decesso, oltre che di una corsa già in atto per la successione. Tutte ipotesi senza alcuna fonte certa.

Il 'giallo' del treno

A rendere ancora più fitto il mistero c'è stata la notizia di un treno che è stato avvistato presso una nota località turistica che si trova sulla costa orientale della Corea del Nord e, in effetti, il convoglio ferroviario c'è davvero e viene mostrato dalle immagini satellitari diffuse dal sito 38North, altro organo specializzato in questioni di Politica e cronaca che riguardano il piccolo Stato comunista.

Non dovrebbero esserci dubbi che il treno sia quello della famiglia Kim visto che è stato visto in una stazione a loro riservata a Wonsan, sia il 21 che il 23 aprile. Del dittatore, però, non c'è alcuna traccia, e dunque l'avvistamento non prova nulla, ma potrebbe avvalorare la tesi che Kim Jong-un si trovi in questo momento in un resort di lusso del posto. Starebbe dunque trascorrendo il periodo di convalescenza post-operatoria? Qualcuno ipotizza che si sia messo in isolamento e di questi tempi non ci sarebbe nulla di strano.