E’ venuto prematuramente a mancare all'affetto dei suoi cari il dottore Giuseppe Autorino, medico di base della frazione di Piazzolla di Nola, dove esercitava la sua professione medica. Il decesso è avvenuto a Torino per cause naturali nella tarda serata di martedì 28 aprile. La dipartita del noto professionista ha suscitato sgomento e sofferenza nella comunità nolana, dove Autorino quotidianamente operava a servizio di tutti i suoi pazienti.

Chi era Giuseppe Autorino

Il dottor Giuseppe Autorino, infatti, era da sempre un punto di riferimento sanitario e umano per tutti i suoi pazienti e non solo.

Gli amici che oggi, vinti dal dolore e dalla sofferenza, ne piangono la dipartita, lo ricordano come un uomo di altri tempi sempre sorridente e solare, un vero e proprio galantuomo e campione di gentilezza sia nei comportamenti che nel modo di relazionarsi con il prossimo. I più lo hanno conosciuto per il suo temperamento mite e il suo carattere pacifico, nonché per il suo costante e attivo impegno nel sociale. In passato il medico, noto per le sue qualità di umanità, aveva ricoperto anche importanti ruoli istituzionali presso il Comune di Nola, sua città di origine e di residenza.

Autorino lascia la moglie Antonella e i figli Umberto e Maurizio. Considerata l'emergenza sanitaria, le persone che gli hanno voluto bene non potranno nemmeno rendergli l'ultimo saluto, in ottemperanza alle disposizioni di legge previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del premier Conte, messe in atto per contenere l'ulteriore diffondersi della pandemia del virus Covid-19.

Il messaggi di cordoglio sui social

Al diffondersi della notizia numerosi sono stati i messaggi di affetto e condoglianze, di solidarietà e vicinanza alla famiglia per la perdita terrena di un uomo che ha sempre fatto del bene a chiunque lo abbia incontrato o conosciuto e che lascia un enorme vuoto nella comunità cittadina e nell'ambito medico locale. C'è chi come Marianna lo ricorda come il medico di tutta la sua famiglia ('Caro dottore Autorino, eri il medico di mia mamma, di mio padre e dei miei fratelli.

Riposi in pace, amen!', scrive sul social network di Facebook') e ci sono alcuni colleghi che gli hanno voluto tributare un ultimo saluto virtuale attraverso la piattaforma del noto social network, come Raffaele Salvatore che scrive 'Purtroppo ci giunge la triste notizia che sia deceduto il dottor Giuseppe Autorino. Che la terra di sia lieve e sentite condoglianze alla famiglia', oppure il collega medico Aniello Lauri che ha pubblicato un post dove si legge 'Ti saluto con estrema stima, mio caro collega e amico'.