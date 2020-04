Una giornata tragica quella che ieri 23 aprile si è consumata in Calabria. In poche ore due ragazzi di diciannove e undici anni hanno perso infatti la vita dopo essersi sentiti male. Ad entrambi è stato effettuato il tampone per verificare se siano stati contagiati dal coronavirus. Al momento il sospetto riguarda soprattutto il 19enne che soffriva di miocardite. L'11enne aveva invece subito in passato diversi interventi chirurgici al cuore. I due casi non risultano essere comunque collegati.

Calabria, nel giro di poche ore perdono la vita due ragazzi

Nella giornata di ieri, nel giro di poche ore all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, due giovanissimi ragazzi di diciannove e di undici anni hanno perso la vita dopo essersi sentiti male.

Da quanto si apprende il 19enne era originario del comune di Mileto e viveva nella frazione di Paravati. Proprio lui è stato il primo a giungere in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118. I sanitari si erano recati nei pressi dell'abitazione del giovane dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme in quanto da circa una settimana presentava febbre alta ed aveva perso conoscenza.

Il personale sanitario appena giunto sul luogo hanno trovato il giovane in condizioni di salute critiche in quanto si trovava in arresto cardiaco. I sanitari l’hanno quindi trasportato d’urgenza in ospedale e hanno tentato di fare il possibile per poterlo salvare. Purtroppo però non ci sarebbe stato nulla da fare.

L'altro ragazzo di undici anni viveva invece nel comune di Stefanaconi ed è giunto in ospedale tramite un veicolo privato, accompagnato dai genitori.

Pochi minuti dopo il suo arrivo è purtroppo deceduto, nonostante il personale medico abbia tentato di fare il possibile per poterlo rianimare. Da quanto si apprende il ragazzo aveva dovuto affrontare nei mesi scorsi diversi interventi chirurgici al cuore, durante le quali era andato purtroppo in arresto cardiaco. Queste operazioni hanno purtroppo aggravato le sue condizioni di salute fino a quando oggi non si è verificato il decesso.

La morte improvvisa del giovane diciannovenne ha destato dolore e incredulità in tutta la comunità di Mileto. Nel pomeriggio, infatti, la notizia si è diffusa rapidamente nel piccolino paesino del Vibonese. Il ragazzo era molto conosciuto ed apprezzato da tutti. I sanitari hanno comunque effettuato il tampone per poter capire se sia rimasto contagiato dal coronavirus e questo avrebbe potuto aggravare le sue condizioni di salute.

Anche gli abitanti del comune di Stefanaconi, il paesino dove viveva il ragazzo di 11 anni, sono rimasti increduli di quanto è accaduto e si stanno unendo al dolore dei familiari.

Anche a lui è stato effettuato il tampone in modo tale da stabilire se sia stato contagiato. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i risultati.