Continua la diffusione del coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato oggi dalla Protezione Civile, i casi totali in Italia salgono a 213.013, con un aumento nelle ultime 24 ore di 1.075 nuovi positivi al Covid-19. Il numero delle vittime sale a quota 29.315 con un incremento minore rispetto a quello delle settimane precedenti (i nuovi decessi sono 236). Buone notizie continuano ad esserci sul fronte dei guariti: oggi il totale ammonta a 85.231, con un aumento rispetto alla giornata di ieri di 2.352.

Aggiornamento bollettino del 5 maggio:

Di seguito riportato il bollettino odierno relativo all'andamento dell'epidemia nelle regioni italiane:

Lombardia: a causa dei 500 nuovi positivi il totale si porta a 78.605, rimanendo purtroppo la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: i casi nuovi accertati sono 100 e il totale sale a 26.275;

Veneto: 29 nuovi casi, 18.402 il totale da inizio epidemia;

Marche: 29 nuovi positivi, 6.392 in totale;

Piemonte: in 24 ore sono 152 i nuovi positivi e il totale sale a 27.774;

Liguria: i 63 nuovi malati portano il totale a 8.475;

Toscana: in una giornata si registrano 30 nuovi casi e il totale dei contagi cresce a 9.631;

Campania: i casi in più di ieri sono 20 ed il totale sale a 4.518;

Sicilia: i 12 nuovi positivi al coronavirus fanno salire il totale dell'isola a 3.267;

Lazio: 67 nuovi positivi e 6.914 il totale da inizio crisi;

Friuli Venezia Giulia: per effetto dei 9 nuovi infetti il totale si assesta a 3.085;

Abruzzo: sono 25 i nuovi positivi registrati oggi e il totale cresce a 3.025;

Puglia: il totale cresce di 17 nuovi contagi e si porta a 4.170;

Provincia autonoma di Bolzano: solo 1 nuovo malato di Covid-19, sale a 2.542 il totale da inizio epidemia;

Provincia autonoma di Trento: i positivi in più di ieri sono 3 e il totale si porta a 4.261;

Calabria: in 24 ore si riscontra un solo nuovo positivo e il totale sale a 1.119;

Sardegna: a causa dell'unico nuovo infetto, il totale sull'isola si porta a 1.318;

Valle d'Aosta: non ci sono nuovi positivi e il totale resta 1.143;

Basilicata: 10 nuovi infetti, 396 in totale;

Molise: anche oggi nessun nuovo contagio e il totale resta a 301, così rimanendo la regione meno colpita dal virus.

La situazione in Europa e nel Mondo

Sono circa 253.000 le vittime del coronavirus nel mondo. Secondo i dati raccolti da worldometers.info, il totale dei positivi sarebbe pari a circa 3.680.000 con un incremento giornaliero di quasi 80.000 casi. Le persone attualmente malate sarebbero oltre 2.210.000, con i ricoverati in terapia intensiva che scenderebbero sotto le 50.000 unità. I guariti sarebbero invece in crescita oltre il numero di 1.210.000.

In Europa si registrano quasi 1.500.000 di casi e oltre 143.000 decessi per Covid-19. Le vittime in Nord America sarebbero invece 77.000 con un numero di contagiati che ha superato 1.320.000. In Asia i casi sarebbero circa 580.000 e i morti oltre 20.000. In Sud America le vittime sono 11.300 mentre il totale dei contagiati ha raggiunto quota 225.000 ed è in costante ascesa. Si superano i 48.000 casi totali e 1.850 decessi per Covid-19 in Africa, mentre in Oceania le vittime sono solo 116 e i malati 8.400.

Le nazioni che hanno superato i 100.000 casi di Covid-19 sono:

Stati Uniti: i contagiati negli Usa sono almeno 1.213.000 ed i morti circa 70.000;

Spagna: superati i 250.000 malati nel paese iberico che soffre anche oltre 25.500 morti;

Italia: i numeri del nostro paese nel corpo dell’articolo;

Regno Unito: UK si avvia verso i 200.000 casi e 29.000 morti per Covid-19;

Francia: oltre 25.200 decessi per coronavirus e 170.000 contagiati in totale;

Germania: circa 166.000 casi e poco più di 7.000 morti;

Russia: il virus continua a colpire con forza e i malati salgono a quota 155.000, mentre le vittime sono 1.450;

Turchia: 128.000 positivi e circa 3.500 morti;

Brasile: quasi 109.000 casi di Covid-19 e 7.400 vittime del virus;

Iran: anche il paese mediorientale è prossimo a superare i 100.000 casi, mentre i morti sono 6.430.

Con la sola eccezione della Gran Bretagna, la crescita dei contagi in Europa appare contenuta. Asia (a causa della Turchia e dei paesi arabi) e Sud America (Messico, Cile, Perù ed Ecuador, oltre al Brasile) sono cresciute di oltre 12.000 casi in 24 ore. In Africa l’epidemia si diffonde maggiormente nel Nord e nell’Ovest del continente. Sembra tornare sotto controllo la situazione a Singapore mentre crescono pericolosamente i casi in India.