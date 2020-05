Oggi è ufficialmente iniziata la ''fase 2'' in cui il nostro Paese dovrà convivere con la pandemia causata dal Covid-19. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato oggi dalla Protezione civile, i contagi raggiungono la soglia di 211.938, registrando in 24 ore un aumento di 1.221 nuovi infetti. Il numero dei morti, invece, raggiunge un totale di 29.079, con un aumento rispetto a ieri di 195 vittime. Buone notizie sul fronte dei guariti che salgono a 82.879, con un aumento in una sola giornata pari a 1.225.

Covid-19, il bollettino del 4 maggio

A seguire il dettaglio del bollettino odierno, con gli aggiornamenti sull'andamento del coronavirus regione per regione:

Lombardia: la regione più colpita dal Coronavirus registra oggi 577 nuovi infetti ed il totale sale a 78.105;

Emilia Romagna: 159 nuovi infetti e 26.175 in totale;

Veneto: 55 nuovi malati e 18.373 in totale;

Piemonte: il totale sale di 192 nuovi positivi al Covid-19, portandosi così a 27.622;

Marche: a causa dei 44 nuovi infetti, il totale sale a 6.363;

Liguria: 53 casi più di ieri, 8.412 il totale da inizio epidemia;

Toscana: sono 38 i nuovi positivi riscontrati oggi, il totale si porta a 9.601;

Campania: i 14 nuovi casi fanno aumentare il totale a 4.498;

Sicilia: il totale sull'isola sale oggi di 15 nuovi positivi e si porta a 3.255;

Lazio: per effetto dei 38 nuovi infetti, il totale sale a 6.847;

Friuli Venezia Giulia: rispetto a ieri i nuovi casi sono 4, il totale sale a 3.076;

Abruzzo: 4 casi in più di ieri e 3.000 in totale;

Puglia: 9 nuovi infetti e 4.153 il totale da inizio epidemia;

Umbria: nessun nuovo positivo al coronavirus, totale fermo a 1.394;

Provincia autonoma di Bolzano: si registra oggi un incremento di 5 nuovi malati di Covid-19, il totale sale a 2.541;

Provincia autonoma di Trento: il totale aumenta di 11 casi e si porta a 4.258;

Calabria: i 4 nuovi positivi fanno salire il totale a 1.118;

Sardegna: il totale sull'isola scende a 1.317 per effetto di un riconteggio;

Valle d'Aosta: 1 nuovo positivo, 1.143 il totale da inizio epidemia;

Basilicata: nessun nuovo contagio, il totale rimane 386;

Molise: nessun nuovo caso e il totale resta 301, confermandosi la regione meno colpita dal coronavirus.

Aggiornamento sull'andamento del Covid-19 in Europa e nel resto del Mondo

Sarebbero oltre 3.590.000 i positivi al Covid-19 in tutto il mondo secondo le rilevazioni degli istituti di statistica, con un incremento di 90.000 infetti nelle ultime 24 ore. I decessi per coronavirus accertati sarebbero almeno 250.000, mentre i guariti sono a quota 1.170.000. Su 2.180.000 casi attualmente positivi, circa 50.000 sono gravi e in terapia intensiva.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nel continente più esposto, l’Europa, i casi hanno raggiunto quota 1.470.000, mentre i morti sarebbero almeno 142.000. Salgono ancora i numeri dell’America del Nord: 75.200 vittime su 1.300.000 malati di Covid-19. In Asia, culla del virus, i contagiati totali sono oltre 560.000, mentre i decessi sarebbero circa 20.000. In America del Sud si registra un incremento di casi considerevole ed il totale balza a quasi 213.000 con 11.000 morti; in Africa l’epidemia è ancora abbastanza contenuta e i malati totali sarebbero 45.600 con 1.800 vittime.

Chiude l’Oceania, territorio meno colpito, con oltre 8.400 casi di coronavirus e 115 decessi.

Covid-19, le nazioni più colpite

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia da Covid-19. Il virus non arresta ancora la sua corsa come dimostrano i dati provenienti da tutto il mondo (si tratta di numeri in continua evoluzione visto che gli aggiornamenti arrivano in orari spesso differenti, ndr).

Stati Uniti: gli Usa sono prossimi a quota 1.200.000 contagiati e le vittime da coronavirus sono ormai 70.000;

Spagna: circa 250.000 casi in Spagna mentre i morti sono oltre 25.000;

Italia: i 1.221 nuovi infetti portano il totale a 211.938, i decessi totali superano quota 29mila;

Regno Unito: nuovo sostanziale incremento dei casi che si portano a circa 190.000 con quasi 29.000 decessi;

Francia: circa 170.000 positivi e 25.000 morti;

Germania: le vittime da Covid-19 sono quasi 7.000, mentre i casi totali circa 166.000;

Russia: picco dei contagi in questo Paese con altri 10.000 casi giornalieri che portano il totale a 145.000, mentre i morti sono 1.400;

Turchia: quasi 130.000 positivi al coronavirus, mentre il numero delle vittime si avvia a toccare quota 3.500;

Brasile: il Paese sudamericano supera l’Iran e i 100.000 contagiati totali, mentre i morti sarebbero circa 7.000;

Iran: 6.300 decessi e 99.000 casi di Covid-19 nel Paese asiatico.

Continua la cavalcata del virus in America del Sud dove si registrano oltre 3.000 contagi giornalieri in Perù e oltre mille in Messico, Cile ed Ecuador. Sempre alti i numeri in Medio Oriente ed Europa dell’Est (in particolare in Bielorussia). Alcuni Paesi africani segnano crescite relative importanti (ad esempio +10% in Sudan) anche se i numeri restano abbastanza bassi.