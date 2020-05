Come nel resto d'Italia, anche a Brindisi, ieri 4 maggio, è scattata la cosiddetta Fase 2, ovvero quella di convivenza con il nuovo coronavirus. Dopo 57 giorni passati per la maggior parte del tempo in casa, la gente può concedersi qualche minuto all'aria aperta o con i propri famigliari. In Puglia tutto è andato bene e le persone hanno rispettato le ordinanze emanate da Governo e Regione. Negli scorsi giorni un'apposita ordinanza del governatore Michele Emiliano ha consentito ai cittadini di poter recarsi anche a pesca da soli e alle attività ristorative, come pizzerie e bar, è stato concesso il servizio di asporto oltre quello della consegna a domicilio.

Ieri era però il primo giorno in cui tutti i cittadini italiani potevano muoversi in maniera più libera. E così è successo che a Brindisi ha riaperto i battenti anche il McDrive, l'apposito servizio della nota catena di fast food made in Usa che consente di prendere il cibo con la macchina e portarlo via. In centinaia si sono riversati sul piazzale del Brin Park, dove ha sede appunto l'attività commerciale: si calcola che gli automobilisti hanno dovuto fare anche 50 minuti di fila per poter degustare nelle rispettive autovetture o a casa i classici hamburger del McDonald's.

Il video virale ripreso da un cittadino

Un cittadino che si trovava nei pressi del luogo in questione non ha potuto fare a meno di notare la scena. Il centro commerciale in questione si trova in un'area densamente popolata, dirimpetto al quartiere Santelia e alla zona dell'ospedale Antonio Perrino. L'uomo ha così preso il cellulare in mano e ha fatto un video. Il frame non lascia spazio dubbi: nelle immagini si vede il piazzale del Brin Park completamente preso d'assalto da centinaia di automobilisti, tutti rigorosamente in fila con le loro vetture in attesa del proprio turno.

La notizia in breve tempo è stata ripresa da alcuni media locali, come ad esempio la testata giornalistica locale online Brindisi Oggi.

Il locale per adesso resterà chiuso al pubblico

Come la maggior parte delle attività ristorative, anche il McDonald's di Brindisi per adesso resterà chiuso al pubblico. Il solo servizio di cui il pubblico potrà usufruire sarà proprio quello da asporto. In questo momento anche il sindaco Riccardo Rossi ha raccomandato ai suoi cittadini di muoversi con cautela e di non creare assembramenti.

Il rischio che il contagio riprenda è infatti molto serio in tutta la penisola italiana. Perciò le autorità cittadine di Brindisi chiedono agli abitanti di avere rispetto sia per chi è stato colpito dal virus, ma anche per chi continua a lavorare notte e giorno negli ospedali per affrontare questa brutta malattia.