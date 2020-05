La comunità della città di Messina è in lutto dopo l'improvvisa scomparsa di Antonio Grillo, giovane di 29 anni, noto in città soprattutto per la sua attività di dj. Il corpo senza vita è stato rinvenuto dai genitori, nella sua abitazione, nella giornata di ieri martedì 5 maggio. Durante il pomeriggio, allarmati per il fatto che il figlio non si fosse ancora alzato, si sono recati da lui, dove purtroppo hanno fatto la tragica scoperta: Antonio è deceduto nel sonno, probabilmente per un malore, ma le cause del decesso non sono state ancora accertate.

Antonio Grillo, ritrovato senza vita dai genitori sul suo letto

Antonio Grillo, dj messinese di 29 anni, ha perso la vita durante il sonno nella giornata di ieri, martedì 5 maggio. Il tutto è avvenuto nella sua abitazione di Santa Margherita, frazione di Messina. Sono stati i familiari a rinvenire il corpo senza vita del giovane. Stando alle prime informazioni, i genitori del giovane hanno ritrovato il suo corpo senza vita intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio.

Allarmati dal fatto che il ragazzo, dopo la notte trascorsa, non si fosse ancora alzato, sono andati controllare per vedere se tutto fosse a posto.

Invece, purtroppo, la tragica scoperta: il corpo di Antonio era senza vita, ancora disteso sul letto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma per Antonio non c'era più nulla da fare. Le cause del decesso sono al momento sconosciute, ma secondo le prime ipotesi un malore potrebbe essergli stato fatale.

Antonio Grillo, noto dj della movida messinese

Antonio Grillo nella vita era un broker assicurativo, ma la sua più grande passione, fin da ragazzino, era la musica.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Molto conosciuto nella movida della sua città, e non solo, infatti nella vita svolgeva anche l'attività di dj. Proprio la famiglia nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, ha deciso di salutare il ragazzo con un post sul suo profilo Facebook: "Ci osserverai da lassù e ci illuminerai con il tuo sorriso e il tuo sguardo sempre allegro. Ciao Dj Antonio e continua a suonare e fare divertire anche la nuova compagnia".

Un altro post, invece, durante la notte, sempre sul profilo Facebook di Antonio, è stato scritto dal padre Saro. Post dove invita tutti coloro, che vorranno dare l'ultimo saluto a suo figlio, a seguire tutte le norme vigenti per l'attuale emergenza sanitaria in corso e quindi d'indossare i dispositivi di protezione personale. Un post molto commovente, visto che è stato scritto in prima persona, come se fosse Antonio a "redarguire" i suoi amici: "Per coloro che verranno ha darmi l'ultimo Saluto, indossate la mascherina (vedi che ti becco... dove vai senza mascherina)".