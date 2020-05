Un corpo privo di vita e carbonizzato è stato trovato sul balcone della sua abitazione a Roma, in via Fani. La triste scoperta è stata fatta oggi, 3 maggio, in seguito alla segnalazione di una vicina. Le Forze Dell'Ordine hanno avviato le indagini e per il momento non escludono nessuna pista: si valutano le ipotesi di omicidio e di episodio accidentale.

Ritrovato un corpo sul balcone: la vicino ha chiamato i Carabinieri

Una terribile scoperta ha sconvolto gli abitanti di via Fani, a Roma, in zona Trionfale.

Questa mattina, al civico 60, è stato rinvenuto un cadavere sul balcone della sua casa: il corpo presentava diverse ustioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da una vicina di casa che ha visto il corpo sul terrazzino. La vittima, di cui non è stata diffusa l'identità, potrebbe essere deceduta a causa delle esalazioni provocate dal rogo oppure per le numerose ferite che presentava. I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche sono intervenuti in via Fani per effettuare tutti i rilievi del caso.

Nell'appartamento, le Forze dell'Ordine hanno trovato una donna e valuteranno la sua versione. La testimone, in evidente in stato di shock, verrà ascoltata dagli inquirenti per comprendere cosa possa essere accaduto all'interno dell'abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la donna presenterebbe dei problemi mentali. All'interno dell'abitazione, da quanto raccolto dai Vigili del Fuoco, non sarebbe risultata nessuna traccia di incendio nelle altre stanze durante il sopralluogo effettuato.

Gli inquirenti lavorano per far luce sul giallo di via Fani: si valuta anche l'ipotesi di omicidio

Nell'appartamento, durante il sopralluogo, i militari hanno potuto constatare che la vittima viveva in una situazione di degrado. Sul corpo verrà disposto l'esame autoptico per capire le ragioni del decesso e fare chiarezza su quello che per il momento è un vero e proprio giallo. Sul posto è arrivato anche il Pubblico Ministero di turno e non si esclude nessuna pista.

Gli inquirenti valuteranno l'ipotesi di un'episodio accidentale, ma anche quella di omicidio. Da un primo esame del medico legale si potrà, con molta probabilità, già delineare il percorso che le indagini prenderanno in merito. Non è ancora noto se la vittima sia un uomo o una donna: secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi con molta probabilità del compagno della donna presente in casa al momento della perlustrazione delle Forze dell'Ordine. Si attendono ulteriori aggiornamenti per fare luce sulla macabra vicenda che ha colpito via Fani e che ha lasciato sgomenti i residenti del quartiere romano.