Salvatore Parolisi, oggi 40enne, potrebbe presto uscire dal carcere. L'ex caporalmaggiore dell'esercito, condannato a 20 anni per l'omicidio della moglie Melania Rea, secondo la legge ha diritto a permessi premio. In questi mesi, l'iter sarebbe stato fortemente rallentato dall'emergenza coronavirurs ma, quando la situazione si stabilizzerà, al militare potrebbe essere concesso di lavorare fuori. La notizia, anticipata dal settimanale Giallo in edicola in questi giorni e ripresa da altri quotidiani, è stata accolta con rabbia e sgomento dai familiari di Melania Rea.

Il marito di Melania Rea presto fuori dal carcere

Salvatore Parolisi, ex militare del 235° Reggimento Piceno, venne arrestato il 19 luglio 2011 per l'omicidio della moglie 29enne, Melania Rea. Tre mesi prima, il 20 aprile, il corpo della donna era stato trovato senza vita in un bosco di Ripe, a pochi chilometri dall'abitazione coniugale e dalla caserma del marito.

Parolisi, che si è sempre dichiarato innocente, è stato condannato in primo grado all’ergastolo, ma in appello la pena è stata ridotta a 20 anni di reclusione (nel 2015, la Suprema Corte aveva escluso l’aggravante della crudeltà).

Ora, l'ex militare si trova detenuto nel carcere di Bollate (alle porte di Milano) e potrebbe presto ritornare in libertà. Grazie alla buona condotta - ed al relativo sconto di 90 giorni l’anno previsto dal nostro ordinamento - Parolisi ha già condotto più della metà della pena e a breve, al termine dell'emergenza sanitaria, potrebbe uscire quotidianamente dal penitenziario per lavorare e ricominciare una "vita quasi normale".

I legali dell'uomo, nei mesi scorsi, hanno inoltrato la richiesta alla direzione della Casa di Reclusione di Milano – Bollate e non si esclude che nelle prossime settimane una cooperativa convenzionata con l’istituto penitenziario decida di assumerlo.

La rabbia dei familiari di Melania Rea

Salvatore Parolisi trascorre le sue giornate in carcere studiando Legge e lavorando. Considerato un "detenuto modello", per il nostro ordinamento giuridico ha tutto il diritto di poter chiedere e beneficiare di permessi premio e della possibilità di lavorare all'esterno.

Tuttavia, i familiari di Melania Rea, non la pensano così. Il fratello della donna, Michele, amareggiato ed arrabbiato ha commentato al settimanale diretto da Andrea Biavardi: "Rimarrà sempre un assassino! Altro che riabilitazione".

Secondo l'uomo - che in questi anni, con i genitori ha cresciuto Vittoria, figlia di Melania - Parolisi non dovrebbe lasciare il carcere. "Non si è mai pentito. Sarebbe come uccidere di nuovo Melania" ha spiegato. "Salvatore - ha continuato - avrà la possibilità di rifarsi una vita, mia sorella no".

L'omicidio di Melania Rea

L'omicidio di Melania Rea è considerato uno dei casi di Cronaca Nera più agghiaccianti degli ultimi anni.

La donna, all'epoca mamma di una bimba di 18 mesi, scomparve il 18 aprile 2011 sul Colle San Marco (a due passi da Ascoli Piceno) durante una gita con il marito Salvatore Parolisi e la piccola.

Secondo il racconto dell'ex caporalmaggiore Melania, ad un certo punto, si allontanò per cercare un bagno e sparì nel nulla. Il corpo della giovane mamma, originaria della provincia di Napoli, venne rinvenuto due giorni più tardi in un bosco a circa 10 km dal luogo della scomparsa, a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. La giovane, secondo quanto ricostruito, venne aggredita alle spalle. Il suo assassino, dopo aver cercato di tagliarle la gola, l'ha colpita con 35 fendenti.

Gli inquirenti, dopo aver vagliato diverse piste investigative, iniziarono a passare al setaccio la relazione tra Melania Rea ed il marito. Lei e Salvatore, originario di Frattamaggiore, si erano sposati qualche anno prima, ma dopo la nascita della bimba il loro rapporto si era incrinato. Parolisi, come è stato ricostruito in sede più processuale, aveva più di un'amante, avrebbe voluto essere libero dalla moglie, ma allo stesso tempo non intendeva separasi per non perdere i diritti ed i privilegi legati al suo status di marito e padre. E, proprio in questo contesto sempre secondo i giudici, ha maturato l'idea di uccidere Melania.