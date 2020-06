Sono stati pubblicati gli aggiornamenti rispetto al bollettino coronavirus. Al 13 giugno la Protezione Civile conferma che i contagiati totali in Italia sono 236.651 con un aumento di 346 nuovi positivi. I deceduti per Covid-19 sono 34.301 in totale e nelle ultime 24 ore sono decedute 55 persone in più di ieri. I nuovi dimessi sono 1.780 e in totale i guariti salgono a quota 174.865 da inizio pandemia.

Aggiornamento bollettino regionale coronavirus 13 giugno

A seguire l'aggiornamento al bollettino regionale del coronavirus rispetto ai dati di ieri, come diramato dalla Protezione Civile:

Lombardia: 210 nuovi positivi e totale che sale a 91.414, restando di gran lunga la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: 28 nuovi casi e totale che si porta a 28.056;

Veneto: oggi si registrano 13 casi e il totale è ora pari a 19.212;

Piemonte: ben 40 nuovi positivi alla Covid-19 e totale che aumenta a 31.029;

Marche: 2 nuovi casi, 6.754 il totale;

Liguria: 4 nuovi infetti dalla Covid-19 e totale che aumenta a 9.875;

Toscana: 7 casi di coronavirus in data odierna e totale che si porta a 10.172;

Campania: non ci sono nuovi casi e il totale resta 4.608;

Puglia: nessun caso di Covid-19 oggi e totale che rimane 4.515;

Sicilia: un solo caso di coronavirus confermato oggi e 3.456 il totale da inizio pandemia;

Lazio: 25 casi oggi e totale che sale a 7.941;

Umbria: zero nuovi casi, 1.436 il totale;

Friuli Venezia Giulia: oggi ci sono 6 nuovi casi che portano il totale a 3.296;

Abruzzo: 4 nuovi casi, 3.275 il totale da inizio pandemia;

Bolzano: 2 nuovi positivi e totale che si porta a 2.610;

Provincia Autonoma di Trento: 3 nuovi contagiati ed il totale cresce a 4.446;

Calabria: un solo nuovo caso, il totale si porta a 1.162;

Sardegna: sull'isola non ci sono casi neanche oggi, il totale resta fermo a 1.363;

Valle D'Aosta: zero casi di coronavirus oggi, 1.191 in totale;

Molise: nessun nuovo caso e il totale rimane 439;

Basilicata: non ci sono nuovi casi ed il totale è pari a 401.

La diffusione del coronavirus su scala globale

Il 13 giugno è stata la giornata in cui si sono registrati più casi di coronavirus nel mondo: oltre 140.000 nuovi contagiati che portano il totale a 7.765.000. I morti per Covid-19 sono quasi 430.000 mentre i guariti sono ormai vicini ai 4.000.000. Le persone attualmente malate sono 3.355.000 e di esse circa 54.000 sono ricoverate in terapia intensiva. In America del Nord i morti salgono a oltre 143.000 su un totale di 2.430.000 positivi al virus da inizio pandemia. In Europa i morti sono di più, circa 182.000, ma i casi totali crescono più lentamente e oggi sono 2.185.000. In Asia i contagiati sono 1.560.000 e le vittime 39.000. Peggiora la situazione anche in America Latina dove i decessi sono 58.000 su un totale di 1.357.000 casi confermati.

I malati di coronavirus in Africa sono più di 228.000 e i morti poco più di 6.000. In Oceania le vittime restano ferme a 124 mentre c’è un lieve incremento dei positivi, che salgono a 8.913.

Gli stati con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: sono 2.118.000 i casi di coronavirus negli Usa, dove le vittime sono salite a 117.000;

Brasile: nel paese sudamericano i morti sono 42.000 su un totale di 830.000 positivi;

Russia: 520.000 casi e poco meno di 7.000 vittime in questo stato;

India: i contagiati salgono a 310.000 mentre i morti sono 8.900;

Regno Unito: 293.000 casi di coronavirus e 41.500 morti;

Spagna: i morti restano stabili a 27.136 mentre i casi complessivi sarebbero, secondo dati ufficiosi, almeno 290.000;

Italia: i dati del nostro paese nell’articolo;

Perù: quasi 221.000 positivi e 6.300 decessi per Covid-19;

Germania: 187.000 positivi e 8.860 vittime in Germania;

Iran: 185.000 casi di Covid-19 e 8.730 morti;

Turchia: 175.000 positivi al coronavirus e 4.780 vittime;

Cile: 161.000 casi di coronavirus e 2.870 decessi;

Francia: 156.300 malati accertati e 29.400 morti da inizio pandemia;

Messico: 16.500 morti su 140.000 contagiati accertati;

Pakistan: 132.400 positivi alla Covid-19 e 2.550 vittime;

Arabia Saudita: 120.000 casi di coronavirus conclamati e 893 vittime nel paese arabo.