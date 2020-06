Dalla Protezione Civile giungono nuovi aggiornamenti sull'andamento del coronavirus. Ad oggi in Italia i casi totali sono 236.305 compresi anche i decessi. I nuovi deceduti sono invece 56 e il totale ammonta a 34.223. Si registrano oggi anche 1.747 nuovi guariti e il totale è pari a 173.085.

Aggiornamento bollettino regionale coronavirus 12 giugno

Quello che segue è l'aggiornamento al bollettino regionale del coronavirus diramato dalla Protezione Civile:

Lombardia: per un totale pari a 91.204 e un aumento in una sola giornata di 272 nuovi positivi, si conferma di gran lunga il territorio con maggiore impatto dal Coronavirus;

Emilia Romagna: oggi si contano 33 nuovi casi e il totale si porta a 28.028;

Veneto: non ci sono nuovi positivi, fermo a 19.199 il totale;

Piemonte: rispetto a ieri 31 nuovi contagi e il totale sale a 30.989;

Marche: un solo nuovo malato di Covid-19, 6.752 il totale da inizio epidemia;

Liguria: per effetto di 7 nuovi contagiati, il totale si porta a 9.871;

Toscana: i 7 nuovi infetti fanno salire il totale a 10.165;

Campania: a causa di un riconteggio il totale scende di 229 unità e si assesta a 4.608;

Puglia: oggi 2 nuovi casi, 4.515 il totale;

Sicilia: sull'isola anche oggi non ci sono nuovi positivi e resta a 3.455 il totale;

Lazio: si riscontra un incremento di 27 nuovi infetti e il totale si porta a 7.916;

Umbria: non ci sono nuovi contagiati per il secondo giorno di fila ed il totale è pari a 1.436;

Friuli Venezia Giulia: 3 nuovi malati, 3.230 il totale;

Abruzzo: 4 nuovi casi, 3.271 il totale;

Bolzano: nella Provincia Autonoma sono 2 i nuovi positivi e il totale si assesta a 2.608;

Provincia Autonoma di Trento: i casi nuovi sono 2 e il totale si porta a 4.443;

Calabria: oggi non ci sono nuovi contagi e il totale è pari a 1.161;

Sardegna: solo un nuovo caso e il totale si porta a 1.363;

Valle D'Aosta: per il quinto giorno di fila nessun nuovo caso e il totale è fermo a 1.191;

Molise: il totale resta 439 dato che neanche oggi si registrano casi;

Basilicata: nella regione meno colpita dal coronavirus oggi non si registra nessun nuovo caso e il totale è pari a 401.

La diffusione del coronavirus su scala globale

I casi di coronavirus continuano ad aumentare a ritmo sostenuto in tutto il mondo. La diffusione del contagio è sotto controllo in Africa ed Oceania e in diminuzione in Europa, mentre restano alti i numeri in America (Nord e Sud) e Asia. I positivi al virus Sars-CoV-2 da inizio pandemia sono 7.630.000, 3.340.000 dei quali sono ancora malati. Ieri si è registrato il nuovo picco di casi quotidiani: 138.000. Le vittime sono salite a 425.000 e i pazienti in condizioni critiche sono stabili a 54.000. Le persone guarite sarebbero invece quasi 3.900.000. In Nord America i casi di Covid-19 sono almeno 2.393.000 con 142.000 persone che hanno perso la vita.

In Europa si contano 182.000 vittime su un totale di 2.170.000 persone che hanno contratto il virus. In Asia i contagiati salgono a 1.520.000 mentre i morti sono poco più di 38.000. In Sud America i casi totali di coronavirus sono 1.314.000 e i decessi più di 56.000. In Africa i contagiati sono circa 220.000 mentre le vittime quasi 6.000.

In Oceania si contano invece 124 decessi su 8.901 casi confermati.

Gli stati con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: nel paese più colpito il Covid-19 è stato preso da 2.090.000 persone e 116.000 sono morte;

Brasile: nuovo boom di casi nel paese sudamericano che sale a 806.000 positivi e 41.000 morti;

Russia: 511.000 casi di coronavirus e 6.700 morti;

India: cresce a 299.000 malati e i decessi sono 8.500;

Regno Unito: i decessi sono più 41.000 mentre i casi totali 291.000;

Spagna: decessi fermi a 27.136 mentre i contagiati salgono a quasi 290.000;

Italia: dettagli sul contagio in Italia nell’articolo;

Perù: 214.800 contagiati totali e 6.100 morti;

Germania: morti stabili a 8.851 mentre i positivi da inizio pandemia sono 187.000;

Iran: 182.500 contagiati e 8.650 vittime;

Turchia: 4.760 morti su un totale di 174.000 casi complessivi;

Francia: 155.500 casi di coronavirus e 29.340 morti;

Cile: più di 154.000 positivi al Covid-19 e 2.650 morti;

Messico: 134.000 casi complessivi e 16.000 vittime;

Pakistan: 126.000 persone hanno contratto il virus e 2.463 sono decedute;

Arabia Saudita: 116.000 casi di coronavirus e 857 decessi.