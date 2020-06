Dalla Protezione Civile continuano a giungere aggiornamenti sull'andamento del Coronavirus nel nostro Paese. Stando all'ultimo bollettino riportato in data odierna, i casi totali di Covid-19, da inizio epidemia (calcolando anche i decessi e i guariti), sono 234.531 e rispetto a ieri i nuovi positivi sono 518. Sale il numero dei guariti, oggi sono infatti 1.886 in più rispetto al bollettino coronavirus di ieri, per un totale che è pari a 163.781. Sul fronte dei deceduti oggi si registrano 85 nuovi morti e il totale si porta a 33.774.

Aggiornamento bollettino coronavirus regionale 5 giugno

Quello che segue è il resoconto odierno con gli ultimi dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: nella regione più colpita dal virus oggi si contano 402 nuovi positivi e il totale da inizio epidemia ammonta a 89.526;

Emilia Romagna: rispetto a ieri i nuovi contagi sono 17 e il totale si assesta a 27.877;

Veneto: per effetto di 6 nuovi malati di coronavirus, il totale si porta a 19.174;

Piemonte: i 49 nuovi contagiati fanno salire il totale a 30.807;

Marche: 2 nuovi positivi, 6.740 il totale;

Liguria: oggi si riscontrano 14 nuovi casi di coronavirus e il totale cresce a 9.786;

Campania: non ci sono nuovi casi in questa regione, il totale è pari a 4.822;

Toscana: 7 nuovi casi, 10.129 il totale;

Sicilia: sull'isola nella giornata odierna si registra un nuovo positivo e il totale sale a 3.448;

Lazio: oggi più 9 casi e il totale si assesta a 7.773;

Umbria: il totale è fermo a 1.431 per il decimo giorno consecutivo;

Friuli Venezia Giulia: in una giornata il totale aumenta di un solo nuovo caso e si porta a 3.280;

Abruzzo: sono 2 i nuovi malati e il totale è pari a 3.257;

Bolzano: nella Provincia Autonoma oggi si verifica un nuovo contagio e il totale si assesta a 2.599;

Provincia Autonoma di Trento: non ci sono nuovi positivi per il secondo giorno consecutivo, 4.433 il totale da inizio epidemia;

Puglia: oggi si contano 4 nuovi positivi ed il totale tocca quota 4.507;

Calabria: oggi un nuovo positivo, 1.159 il totale;

Sardegna: l'isola oggi 2 nuovi contagiati e il totale si ferma a 1.359;

Valle D'Aosta: nessun nuovo caso (quarto giorno di fila), 1.187 il totale;

Molise: non ci sono nuovi casi per il settimo giorno consecutivo, il totale resta fermo a 436;

Basilicata: la regione meno colpita anche oggi non registra nuovi contagi e il totale rimane fermo a 399 per il dodicesimo giorno di fila.

Le cifre sul coronavirus nel Mondo

Il virus della Covid-19 è stato contratto da circa 6.740.000 persone e ha causato 395.000 vittime in tutto il mondo. Nella giornata del 4 giugno si sono registrati 130.000 nuovi positivi e 5.500 morti su scala globale. I pazienti in questo momento positivi sono 3.070.000 mentre i guariti sono 3.275.000. Secondo i dati disponibili, sarebbero almeno 53.600 i malati ricoverati in terapia intensiva. In America del Nord si contano almeno 2.181.000 positivi mentre i morti sono oltre 132.000. Le vittime in Europa sono 177.000 su un totale di 2.056.000 persone che si sono ammalate di coronavirus. In Asia aumentano sensibilmente i contagi, ora 1.280.000 in totale, mentre i decessi sono 33.400.

In America del Sud i positivi al coronavirus sono 1.033.000 e i morti oltre 46.000. Restano sotto controllo i contagiati in Africa, stabili intorno a 173.500 unità, mentre le vittime sono quasi 4.800. Quasi ferma la diffusione della Covid-19 in Oceania: solo 11 nuovi casi che portano il totale a 8.861, con 124 morti.

I paesi con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: più di 1.925.000 positivi in Usa, mentre il numero dei morti supera quota 110.000;

Brasile: 619.000 contagiati e oltre 34.000 decessi per coronavirus;

Russia: 5.500 vittime su un totale di 450.000 malati di Covid-19;

Spagna: 288.000 contagiati e più di 27.000 decessi;

Regno Unito: quasi 282.000 positivi da inizio pandemia e circa 40.000 morti;

Italia: i numeri sul nostro paese nei primi paragrafi;

India: 230.000 casi e 6.400 morti per coronavirus;

Germania: 8.800 vittime su un totale di 185.000 positivi al Covid-19;

Perù: poco più di 183.000 casi e circa 5.000 decessi;

Turchia: 167.500 contagiati totali e 4.630 morti;

Iran: 167.000 casi complessivi e 8.100 vittime per il virus;

Francia: sono circa 152.500 i contagiati ufficiali e di questi 29.000 sono deceduti;

Cile: più di 118.000 casi accertati e 1.350 vittime;

Messico: 12.500 morti su un totale di 106.000 positivi al coronavirus.