Continuano ad essere pubblicati dalla Protezione Civile gli aggiornamenti sull'andamento del coronavirus nel nostro Paese. L'ultimo bollettino emanato oggi riporta 234.013 casi totali in Italia, compresi i decessi e i guariti, con un aumento in 24 ore di 177 nuovi positivi al virus. Il numero delle persone decedute è di 33.689 e in un giorno si sono registrati 88 nuovi morti. Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti che oggi sono 957 in più del dato precedente, per un totale che si porta a 161.895.

Aggiornamento bollettino coronavirus 4 giugno

Di seguito riportato il bollettino odierno con gli ultimi aggiornamento del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: gli 84 nuovi contagiati fanno salire il totale a 89.526 nel territorio più impattato dal virus;

Emilia Romagna: oggi si registrano 18 nuovi positivi al Coronavirus e il totale ammonta a 27.860;

Veneto: a seguito dei 4 nuovi malati il totale si porta a 19.168;

Piemonte: 24 nuovi infetti, 30.758 il totale;

Marche: per effetto dei 3 nuovi positivi il totale si assesta a 6.738;

Liguria: in 24 ore si registra una crescita di 21 nuovi malati di Covid-19 ed il totale è pari a 9.772;

Campania: oggi un solo nuovo contagio e il totale si porta a 4.822;

Toscana: un unico nuovo infetto e il totale si assesta a 10.122;

Sicilia: sull'isola non ci sono nuovi positivi per il secondo giorno di fila, il totale resta fermo a 3.447;

Lazio: a causa degli 11 nuovi contagiati il totale sale a 7.764;

Umbria: non ci sono nuovi casi per il nono giorno consecutivo, 1.431 il totale;

Friuli Venezia Giulia: oggi si registrano 3 nuovi infetti e il totale si assesta a 3.279;

Abruzzo: a causa di 3 nuovi positivi al virus il totale si porta a 3.255;

Provincia Autonoma di Bolzano: non ci sono nuovi casi per il terzo giorno di fila, 2.598 il totale;

Trento: nella Provincia Autonoma non si riscontrano nuovi infetti e il totale rimane pari a 4.433;

Calabria: per l’ottavo giorno consecutivo non ci sono nuovi positivi, resta 1.158 il totale;

Sardegna: sull'isola nessun nuovo caso e il totale è fermo a 1.357;

Molise: non ci sono nuovi tamponi positivi (sesto giorno di fila), il totale da inizio epidemia resta fermo a 436;

Basilicata: non si registrano nuovi casi per l’undicesimo giorno consecutivo nella regione meno colpita oggi, il totale è fermo a 399.

Le cifre sul coronavirus nel mondo

I positivi alla Covid-19 nel mondo avrebbero raggiunto la cifra totale di 6.615.000. Nella giornata del 3 giugno sono stati registrati più di 120.000 casi su scala globale. Gli attualmente positivi sarebbero circa 3.030.000 mentre i guariti sarebbero prossimi alla soglia dei 3.200.000. Le vittime del coronavirus sarebbero circa 390.000 mentre i malati in condizioni gravi sarebbero oltre 54.000. Nell’America del Nord, il continente più colpito, i casi di malattia Covid-19 sarebbero oltre 2.150.000, 130.000 dei quali hanno portato al decesso del malato. I contagi in Europa sarebbero circa 2.040.000 mentre le vittime sarebbero più di 177.000. In Asia i positivi salgono a quota 1.245.000 e i morti a 33.000.

In Sud America i casi confermati sono 987.000, più di metà dei quali in Brasile, mentre i morti sono più di 44.000. In Africa le vittime sono 4.600 su 165.000 persone che hanno contratto il virus. In Oceania lieve aumento dei positivi, 8.850 in totale, e 124 decessi.

I paesi con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: 109.000 morti per coronavirus su un totale di oltre 1.906.000 contagiati negli Usa;

Brasile: 587.000 casi conclamati e almeno 32.600 vittime;

Russia: 441.000 positivi alla Covid-19 e quasi 5.400 decessi;

Spagna: 287.500 malati di coronavirus e 27.128 morti;

Regno Unito: salgono a 280.000 i casi in UK, 40.000 dei quali hanno portato al decesso del paziente;

Italia: poco più di 234.000 positivi e circa 33.700 morti;

India: 221.000 infezioni da Covid-19 e poco più di 6.100 morti;

Germania: 184.500 positivi totali e 8.700 vittime;

Perù: 4.900 morti su un totale di 179.000 persone che hanno contratto il virus;

Turchia: 166.500 malati e oltre 4.600 morti;

Iran: il coronavirus ha colpito 164.200 persone e ne ha uccise più di 8.000;

Francia: 152.000 casi ufficiali e 29.000 decessi;

Cile: 113.700 positivi alla Covid-19 e 1.275 morti;

Messico: è l’ultimo paese a superare i 100.000 casi (101.000 per l’esattezza) mentre i morti sarebbero 11.800.