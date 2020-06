Tragico incidente stradale sull'autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, tra Arezzo e Monte San Savino. Il bilancio è gravissimo: quattro morti (tra cui due bambini piccoli) e almeno sette feriti. L'autostrada, per facilitare le delicate operazioni di soccorso, è stata chiusa al traffico. La notizia di Cronaca Nera è stata resa nota nel primo pomeriggio dal quotidiano toscano La Nazione e ripresa dalle principali testate.

Incidente sulla A1

Secondo quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14, sulla corsia Sud dell' A1 - Autostrada del Sole, tra il Casello di Arezzo e quello di Monte San Savino, all'altezza dell'abitato di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di definizione. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, tuttavia, una monovolume con a bordo sette persone (sembra tutte di nazionalità romena) per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un tir che la precedeva carambolando poi contro un'altra automobile in transito. Sul luogo dello schianto sono arrivati due mezzi dell'elisoccorso Pegaso, un elicottero Drago del nucleo Vigili del Fuoco di Arezzo, un’auto medica ed un’ambulanza infermierizzata.

Due delle vittime sono bambini

Per quattro degli occupanti, tra cui un neonato di soli 10 mesi e una bimba di 10 anni, non c'è stato nulla da fare: sono decedute in seguito ai traumi riportati nel violento impatto.

I sette feriti (tra di loro anche due minori) sono stati accompagnati ai pronto soccorso di Siena, Arezzo e all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Alcuni di loro verserebbero in gravi condizioni.

Le operazioni di soccorso hanno reso necessario la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, dell'autostrada.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il tratto tra lo svincolo di Arezzo e l'uscita di Monte Savino (in direzione Roma) è stato riaperto solo poco prima delle 17:30.

Il gravissimo incidente ha inevitabilmente creato rallentamenti e lunghe code (fino a 10 km in direzione sud e 5 km in direzione nord). Autostrade per l'Italia, sia attraverso l'app ufficiale che attraverso il call center viabilità, ha quindi consigliato agli automobilisti provenienti dal capoluogo toscano e diretti verso la capitale di uscire allo svincolo di Firenze Impruneta, proseguendo la viabilità ordinaria in direzione sulla Siena-Perugia fino al casello autostradale di Valdichiana.

Per coloro, invece,che avevano già superato l'uscita di Firenze Impruneta, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, la società autostradale ha suggerito di proseguire, sula viabilità ordinaria, fino al casello di Monte San Savino