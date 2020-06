In data 8 giugno giunge dalla Protezione Civile il nuovo bollettino sull'andamento del coronavirus nel nostro Paese. Secondo quanto riportato, i casi totali (compresi anche i decessi e le guarigioni) sono 235.278 e i nuovi positivi in una giornata sono 280. Le persone decedute sono 65 in più rispetto al bollettino precedente per un valore aggregato pari a 33.964 morti dall'inizio dell'epidemia. Sale ancora il numero dei guariti, oggi 747 in più per un totale che si porta a 166.584.

Aggiornamento bollettino regionale coronavirus 8 giugno

Quello che segue sono gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nelle regioni Italiane:

Lombardia: nella regione più colpita dal Coronavirus i nuovi positivi sono 194 e il totale si assesta a 90.389;

Emilia Romagna: sono 20 i nuovi casi oggi e il totale si porta a 27.928;

Veneto: oggi 4 nuovi infetti, 19.187 il totale;

Piemonte: in data odierna si riscontrano 14 nuove persone positive al virus e il totale ammonta a 30.869;

Marche: per effetto dei 2 nuovi contagiati il totale sale a 6.747;

Liguria: i nuovi casi sono 14 e il totale si porta a 9.826;

Campania: 2 nuovi positivi in 24 ore, 4.828 il totale;

Puglia: un nuovo infetto, 4.512 il totale;

Toscana: i positivi oggi sono 9 e il totale è pari 10.144;

Sicilia: sull'isola oggi si verifica un nuovo contagio e il totale si assesta a 3.452;

Lazio: i nuovi positivi sono 16 e il totale si porta a 7.828;

Umbria: nessun nuovo caso e il totale rimane a 1.432;

Friuli Venezia Giulia: un nuovo infetto, 3.284 il totale da inizio epidemia;

Abruzzo: in 24 ore non si registrano nuovi positivi al coronavirus e il totale è pari a 3.265;

Bolzano: nella Provincia Autonoma oggi si registra un nuovo caso e il totale sale a 2.604;

Provincia Autonoma di Trento: un nuovo contagiato porta il totale a 4.436;

Calabria: non ci sono nuovi infetti per il terzo giorno consecutivo, 1.159 il totale;

Sardegna: rispetto a ieri non ci sono nuovi malati di Covid-19 e il totale rimane fermo a 1.362;

Valle D'Aosta: oggi non si verificano nuovi casi e il totale rimane 1.191;

Molise: anche in questa regione per il decimo giorno di fila non ci sono nuovi positivi e il totale è fermo a 436;

Basilicata: nella regione meno colpita dal virus, per il quindicesimo giorno di fila non si registrano nuovi infetti e il totale rimane dunque fermo a 399.

La diffusione del coronavirus nel mondo

Secondo gli ultimi dati, ben 7.115.000 persone avrebbero contratto il coronavirus in tutto il mondo. Di queste, 3.480.000 sarebbero guarite mentre 407.000 sarebbero purtroppo decedute. I pazienti in cura sarebbero 3.180.000 mentre 53.700 sarebbero i ricoverati in gravi condizioni. Passando ai singoli territori, il continente più colpito dalla Covid-19 resta il Nord America: i positivi totali sarebbero almeno 2.282.000 mentre i morti sarebbero quasi 136.000. L’Europa è a 2.105.000 casi totali e 179.000 decessi per coronavirus. La diffusione del virus sembra accelerare in Asia e in Sud America: nel continente asiatico i casi totali sono 1.377.000 con più di 35.000 vittime, mentre in America Latina i positivi sono saliti a 1.147.000 e i morti sarebbero 51.000.

Restano bassi i numeri in Africa dove le vittime sono 5.226 su un totale di 193.000 casi accertati. Non ci sono nuovi morti in Oceania (124 il totale) mentre i positivi salgono leggermente a 8.875.

I paesi con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: negli Usa sono oltre due milioni i casi di coronavirus (2.008.000) mentre i decessi sono almeno 112.000;

Brasile: circa 37.300 vittime su un totale di 692.000 casi nel paese sudamericano;

Russia: quasi 6.000 morti su 477.000 casi complessivi;

Spagna: sono 289.000 i casi di Covid-19 secondo le stime più pessimistiche, mentre i morti sarebbero 27.136;

Regno Unito: il paese europeo con più vittime tocca i 40.500 decessi su 286.000 casi complessivi;

India: 258.000 abitanti hanno contratto il virus e in 7.200 hanno perso la vita;

Italia: poco più di 235.000 casi e circa 34.000 vittime nel nostro paese;

Perù: 196.500 positivi e 5.465 morti in questo paese dove esiste uno dei focolai peggiori di Covid-19;

Germania: 185.870 casi accertati e 8.776 morti;

Iran: quasi 174.000 malati di coronavirus e 8.350 vittime;

Turchia: superati i 170.000 casi mentre i morti sono quasi 4.700;

Francia: 29.155 decessi per Covid-19 su 154.000 casi accertati;

Cile: 134.150 infezioni registrate e 2.190 morti;

Messico: i decessi per coronavirus salgono 13.700 su un totale di 117.000 contagiati nel paese;

Pakistan: entra nel gruppo dei paesi più colpiti con 103.700 casi e 2.067 decessi;

Arabia Saudita: sono circa 102.000 i contagiati nel paese arabo ma i morti sono solo 112.