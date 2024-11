Arrivano investimenti per la sanità calabrese. Il Ministero della Salute ha approvato un Accordo di programma che prevede il finanziamento di 45 milioni di euro per gli ospedali di Crotone e Lamezia Terme. Grazie alla misura, i due presidi ospedalieri saranno oggetto di lavori di potenziamento e adeguamento, sia a livello strutturale che impiantistico. I fondi, 25 milioni per Crotone e 20 milioni per Lamezia Terme, sono destinati a garantire standard di sicurezza più elevati e a migliorare la qualità dei servizi sanitari.

L’iniziativa fa parte di un programma più ampio di investimenti sanitari, sottoscritto dalla Regione Calabria insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'intento di rinnovare e rafforzare la rete ospedaliera regionale.

Crotone, fondi per l'Ospedale San Giovanni di Dio

Il finanziamento di 45 milioni di euro segna inevitabilmente un passo significativo nel processo di ammodernamento degli ospedali calabresi. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha commentato con soddisfazione l’accordo. "La messa in opera di questi interventi - sottolinea Occhiuto così come riportato da We Sud News - permetterà al territorio di adeguare le strutture ospedaliere delle città di Crotone e Lamezia Terme, sia in termini funzionali, impiantistici e strutturali in modo da allinearli alle linee guida richieste dalle vigenti normative nazionali e regionali, il tutto in modo da permettere basilari standard di sicurezza nella fornitura delle prestazioni sanitarie".

Un passo avanti per la sanità calabrese

Gli interventi che saranno finanziati dal Governo con i 45 milioni di euro non si limiteranno a un restyling estetico dunque ma riguarderanno il cuore stesso del funzionamento degli ospedali. "In questa ottica - ha concluso il presidente della Regione Calabria - il Settore edilizia sanitaria della Regione ha indicato alle competenti Aziende sanitarie provinciali le linee guida da seguire per permettere l'avvio delle progettazioni degli interventi".

Crotone, nuovo Pronto Soccorso

Lo scorso 22 ottobre, l'Ospedale di Crotone aveva già registrato un'importante risultato con l'inaugurazione della nuova ala del Pronto Soccorso. A prendere parte al taglio del nastro sono stati il sub commissario della Sanità calabrese Ernesto Esposito ed il Dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Tommaso Calabrò. L'ala del nuovo Pronto Soccorso è stata ricavata nella parte di Ospedale che già nel recente passato era stata adibita come "Area Covid-19" a seguito dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia.