Tragico incidente nella notte di mercoledì 10 giugno a Roma, lungo la via Tuscolana. Diego Celkupa, 19enne di Grottaferrata, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muro nel tratto tra Vermicino e Morena. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

L'amico, presente in macchina con lui, è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dei fatti: tra le cause plausibili anche l'asfalto sdrucciolevole a causa della pioggia caduta fino a pochi istanti prima dell'incidente.

Roma: Diego Celkupa deceduto dopo lo schianto con la sua Smart

Diego Celkupa, 19 anni, è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Roma lungo la via Tuscolana fra Vermicino e Morena. Il giovane, alla guida della sua Smart, si è schiantato contro un muro, l'impatto è avvenuto intorno alla due di notte all'altezza del civico 2170, dopo il semaforo di via Antonino Anile.

In macchina con lui presente anche un amico, arrivato in giornata da Caserta: pare che sia stato proprio quest'ultimo ad allertare i soccorsi. Rimasto ferito, di lui non è stato rivelato nulla in merito all'entità delle ferite e delle lesioni subite, ma al momento si trova ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni.

Per Celkupa non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo: troppo gravi le lesioni riportate durante il violento impatto. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere.

Tra le cause plausibili l'asfalto sdrucciolevole

La polizia locale del VII Gruppo Tuscolano si è occupata di effettuare tutti i rilievi del caso, in maniera tale da poter ricostruire al meglio la dinamica dell'incidente.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Si cerca di capire che cosa abbia provocato l'uscita del mezzo dalla carreggiata. Tra le possibili cause potrebbe esserci anche l'asfalto sdrucciolevole a causa della pioggia caduta fino a pochi istanti prima dell'incidente. Secondo un testimone, che sarebbe l'automobilista che seguiva l'auto di Celkupa, nel tremendo impatto nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto e sulla strada, in quel momento, erano presenti alcuni centimetri di acqua, che portavano a un potenziale rischio di aquaplaning.

I due amici avevano trascorso la serata insieme in giro per Roma, momenti immortalati e pubblicati dai ragazzi tramite alcune storie su Instagram. Successivamente erano diretti verso Grottaferrata, cittadina in cui risiedeva Diego Celkupa. Il ragazzo era molto conosciuto in città, il suo sogno era quello di diventare un parrucchiere, infatti frequentava la scuola di parrucchieri Formalba di Marino.