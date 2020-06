Mattia Di Manno ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale con il suo scooter a Fondi, in provincia di Latina. Il giovane aveva 19 anni e tra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti: lo scooter di Mattia si è scontrato con un furgoncino Fiat Doblo a poca distanza dalla sua abitazione.

Indicente mortale tra scooter e furgone a Fondi: Mattia Di Manno aveva solo 19 anni

Un giovane di appena 19 anni, Mattia Di Manno ha perso la vita ieri, 7 giugno, in un incidente stradale accaduto a Fondi, a poca distanza dalla sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un furgone Fiat Doblo, in via Sugarelle, una zona in periferia. Il violento impatto non ha lasciato scampo a Mattia che è deceduto sul colpo. All'arrivo dei soccorsi del 118, il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare il decesso del giovane. I carabinieri di Fondi si sono recati sul luogo della tragedia per effettuare i rilevamenti necessari a ricostruire la dinamica del sinistro che è costato la vita al giovane di 19 anni. Sono stati sequestrati entrambi i mezzi da parte delle forze dell'ordine che effettueranno gli accertamenti del caso.

La comunità di Fondi è scossa per la tragedia che ha colpito il giovane studente: cordoglio dalla scuola

Mattia Di Manno avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità fra tre giorni, preso l'Istituto alberghiero Filosi di Terracina, ma la sua vita è stata spezzata a pochi passi dalla sua abitazione.

Il giovane, che viveva con la sorella e i genitori, era benvoluto e conosciuto da tutti in paese e tutta la comunità è profondamente scossa per quanto è accaduto. I suoi compagni di scuola e tutti i conoscenti, ancora increduli, si sono stretti attorno al tragico dolore che ha colpito la famiglia, con decine di messaggi sui social.

La preside della scuola che frequentava, Anna Maria Masci, ha voluto esprimere con un lungo post su Facebook il suo profondo dolore per la perdita del giovane alunno: "Che Dio ci aiuti, che Dio ci dia la forza per sostituire il coraggio alla disperazione" sono le parole strazianti della donna a nome di tutti i compagni di Mattia. Disperati per la grave perdita, molti ragazzi si sono uniti al messaggio della preside, a sostegno della famiglia e di tutti coloro che gli volevano bene. Foto di momenti trascorsi insieme a Mattia e i ricordi dei suoi compagni hanno riempito in poco tempo la pagina dell'istituto scolastico in cui ha trascorso gli ultimi cinque anni della sua breve vita.