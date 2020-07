Un 21enne è morto nelle prime ore della mattina di domenica 19 luglio in un incidente stradale a Villasimius, nel sud della Sardegna. Il giovane aveva passato il sabato notte a ballare nella discoteca Sciabecco, insieme ad amici e coetanei: terminata la lunga serata, si stava recando a piedi a casa, camminando sul ciglio della strada provinciale 17 che conduce al comune sardo. Improvvisamente, verso le 6:20, è sopraggiunta una Volkswagen Polo che, per cause ancora da chiarire, ha travolto il 21enne ed è finita fuori strada. Dopo alcuni minuti sono arrivati sul posto i soccorsi: un mezzo del 118 del distretto del Serrabus, i vigili del fuoco e diverse gazzelle dei carabinieri del distaccamento di Villasimius e del Nucleo radiomobile di San Vito.

Immediatamente si è tentato di rianimare il ragazzo, ma per lui ormai non c’era più nulla da fare: sembra che sia morto sul colpo.

Sono rimasti feriti altri due ragazzi

I carabinieri, oltre a svolgere i rilievi sul luogo dell’incidente, hanno identificato il 21enne travolto dall'automobile: si chiamava Edoardo Visconti, residente a Cagliari. La salma del ragazzo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe autorizzare l'autopsia, utile per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti. La vettura che lo ha investito era guidata da un 21enne di Villasimius; con lui era in macchina anche un altro giovane di 20 anni. I due sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari: mentre il ragazzo che era al volante, ancora sotto shock per l’accaduto, si è fatto medicare alcune ferite, il suo amico è stato dimesso immediatamente, viste le lievi contusioni riportate nell'impatto.

Addirittura – secondo quanto riporta la stampa locale – il passeggero non si sarebbe accorto di nulla, perché dormiva al momento dell’impatto.

I carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica

Come detto, non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Probabilmente un colpo di sonno o una distrazione del 21enne che guidava la Polo potrebbero aver provocato l’impatto.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il giovane che era a piedi sul ciglio della strada, dopo essere stato travolto, è stato scaraventato sull'asfalto, facendo un volo di circa 15 metri. Invece l’automobile, che ora è sotto sequestro, ha sbandato ed è finita fuori strada. Il conducente, che adesso rischia l’imputazione di omicidio stradale, si è subito fermato per soccorrere la vittima: nelle prossime ore si conosceranno i risultati degli esami di rito, per sapere se prima di mettersi in macchina avesse consumato droghe o alcol.