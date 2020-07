L'ultimo bollettino riporta che i casi totali di coronavirus in Italia, compresi i decessi e le guarigioni, ammontano a 242.363, con un aumento in un giorno di 229 nuovi positivi al virus. Sale ancora il numero delle guarigioni, il totale si porta a 193.978, per effetto di 338 nuove dimissioni registrati in una sola giornata. Le persone, invece, decedute da inizio emergenza sono 34.926, 12 in più rispetto a ieri. Otto regioni non presentano nuovi casi.

Aggiornamento bollettino coronavirus 9 luglio

A seguire gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: la regione più colpita dal Coronavirus registra in una sola giornata 119 nuovi contagiati e il totale da inizio emergenza è pari a 94.770;

Emilia Romagna: 29 casi nuovi, 28.769 il totale (a causa di un ricalcolo, 15 unità sono state sottratte);

Veneto: il totale cresce di 10 nuove persone positive ed è pari a 19.358;

Piemonte: in 24 ore si registra un incremento di 16 nuovi positivi al coronavirus e il totale si porta a 31.475;

Marche: 4 nuove infezioni, 6.798 il totale da inizio epidemia;

Liguria: 4 nuovi malati, 10.010 il totale;

Campania: sono 5 i nuovi positivi e il totale si porta a 4.755;

Toscana: per effetto di un nuovo contagio il totale sale a 10.314;

Sicilia: sull'isola oggi un nuovo caso e il totale si porta a 3.098;

Lazio: i 28 nuovi infetti fanno salire il totale a 8.252;

Friuli Venezia Giulia: in data odierna si registra un nuovo positivo al coronavirus e il totale si assesta a 3.332;

Abruzzo: il totale cresce di 8 nuovi casi e si porta a 3.318;

Puglia: non ci sono nuovi positivi, 4.536 il totale confermato;

Umbria: 1.447 il totale, anche oggi nessun nuovo infetto;

Bolzano: nella Provincia Autonoma i nuovi casi sono 3 e il totale si porta a 2.653;

Provincia Autonoma di Trento: nessun caso, 4.876 il totale;

Calabria: non ci sono nuovi positivi, 1.185 il totale;

Sardegna: sull'isola non ci sono nuovi contagiati, 1.371 il totale;

Valle D'Aosta: per il sesto giorno non ci sono nuovi infetti, 1.196 il totale;

Molise: tredicesimo giorno senza contagiati, 445 il totale;

Basilicata: nella regione meno colpita dal coronavirus oggi non si registrano casi e il totale si ferma a 405.

La diffusione della pandemia di coronavirus nel mondo

I casi complessivi di Covid-19 registrati ad oggi nel mondo sono 12.235.000, 4.566.000 sono ancora attivi. Le persone guarite sono 7.115.000 mentre quelle ricoverate in condizioni critiche sono 58.300. Le vittime da inizio epidemia sono almeno 553.500. Nella giornata dell'8 luglio i casi di coronavirus registrati nel mondo sono stati 213.279 (secondo aumento giornaliero di sempre) mentre i decessi sono stati 5.518. In Nord America i positivi sono 3.703.000 mentre le vittime sono salite a 180.500. In Asia i malati sono passati a 2.761.000 con 66.100 decessi confermati. I casi in America del Sud aumentano a 2.675.000 con 98.700 decessi per coronavirus.

In Europa i contagiati sono in totale 2.527.000 di cui oltre 195.000 sono deceduti. In Africa si contano 12.285 vittime su un totale di 527.000 casi di Covid-19. L'Oceania si conferma il continente meno colpito con solo 10.714 casi e 128 morti.

I 10 stati con più casi di coronavirus

I dieci paesi in cui la pandemia si è diffusa maggiormente sono:

Stati Uniti: 3.170.000 contagiati e 135.000 decessi per Covid-19;

Brasile: 1.720.000 casi di coronavirus e 68.089 morti;

India: le persone che hanno contratto il virus sono 780.054, 21.417 sono decedute;

Russia: 707.301 casi e 10.843 decessi;

Peru: 312.911 contagi confermati e 11.133 vittime del virus;

Cile: 306.216 casi di Covid-19 e 6.573 morti;

Spagna: 299.593 positivi e 28.396 persone decedute per l'infezione;

Regno Unito: in UK i morti salgono a 44.602 su 287.621 contagiati da inizio pandemia;

Messico: 275.000 casi e 32.796 vittime nel paese sudamericano;

Iran: i contagi salgono a 250.458 e i morti a 12.305.