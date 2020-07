L'attrice Naya Rivera è sparita nel corso di un'escursione in California in compagnia del figlio Josey Dorsey, di 4 anni. A comunicarlo sono state le forze dell'ordine della contea di Ventura fuori Los Angeles. Madre e figlio avevano affittato una barca per andare a nuotare sul lago Piru e avrebbero dovuto restituire l'imbarcazione agli addetti al noleggio, ma non sono più tornati. A quel punto, lo sceriffo ha dato il via alle indagini di ricerca, che hanno portato al ritrovamento del bambino su una barca.

Il figlio Josey Dorsey su sua madre Naya Rivera: 'L'ho vista buttarsi'

"L'ho vista buttarsi e non risalire più", ha raccontato Josey Dorsey ai soccorritori riguardo la scomparsa della madre Naya Rivera.

Nel frattempo continuano le ricerche dell'attrice di Glee nel lago Piru e nelle aree limitrofe, ma i sommozzatori, per il momento, non sono riusciti a ottenere alcun risultato. Le operazioni di ricerca sono state sospese e riprenderanno domani mattina. Stando alle emittenti americane Kabc e Knbc, non si è esclusa l'ipotesi che Rivera possa essere deceduta per annegamento.

I commenti di solidarietà delle star sul profilo Instagram di Naya Rivera

Sul profilo Instagram di Naya Rivera è presente l'ultimo scatto pubblicato proprio poco prima della scomparsa, in cui appare piuttosto serena e intenta a scambiarsi gesti affettuosi con il figlio Josey. Proprio sotto quella foto è intervenuto il cantante Todrick Hall che ha scritto: "Prego per te e la tua salvezza!".

Anche l'influencer Angelina Lashelina ha voluto esprimere vicinanza all'attrice classe 1987: "Spero che ti ritrovino". Infine il regista vietnamita-americano Steve Nguyen ha commentato in maniera piuttosto incredula quanto accaduto a Rivera: "Spero che ciò che sto sentendo non sia vero".

Chi è esattamente Naya Rivera

Naya Rivera è nata il 12 gennaio 1987 a Santa Clarita, Los Angeles. Ha esordito nel mondo della televisione recitando per diverse serie tv, tra cui Willie il principe di Bel-Air, Otto sotto un tetto, Baywatch e Un genio in famiglia. Nel 2009 ha raggiunto la sua popolarità grazie al personaggio di Santana Lopez in Glee, nota serie televisiva dedicata agli adolescenti, al canto e alla musica.

Oltre all'amore per la recitazione, Rivera coltiva anche quello per la musica, che l'ha portata a ottenere un Alma Award come Favorite female music artist. Nel 2014 è convolata a nozze con Big Sean, per poi sposarsi con Ryan Dorsey dal quale ha avuto il figlio Josey. Ma anche questo matrimonio è finito con un divorzio.