Un ragazzino di 12 anni è caduto in un pozzo a Gorizia, presso il parco Coronini. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma il dodicenne non rispondeva alle richieste dei vigili del fuoco, facendo pensare al peggio.

Cade nel pozzo a 12 anni: ragazzino perde la vita a Gorizia

Un gravissimo incidente si è verificato al parco Coronini Cronberg di Gorizia, dove un ragazzino di 12 anni è precipitato in un pozzo asciutto. Il fatto si è verificato intorno alle 11:00 di questa mattina, 22 luglio, e i soccorritori si sono messi subito al lavoro per riuscire a liberare il dodicenne. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era in compagnia del gruppo di un centro estivo.

La comitiva stava camminando nell'area verde del parco, quando improvvisamente il dodicenne è precipitato in un pozzo, ferendosi gravemente nell'impatto con il fondo. Secondo quanto scrive Il Gazzettino, pare che il giovane stesse partecipando a una visita guidata organizzata con una caccia al tesoro e si fosse arrampicato sul pozzo per cercare un indizio. La rete di protezione avrebbe ceduto, provocando la fatale caduta del dodicenne. Gli animatori si sono subito attivati e hanno chiamato i soccorsi.

Le operazioni di soccorso sono durate a lungo, ma alla fine per il 12enne non c'è stato niente da fare

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto dell'incidente con il personale Saf, avviando le operazioni di recupero che si sono protratte per un lungo tempo, vista la difficoltà della situazione.

Le informazioni in merito, all'inizio, sono state frammentarie, poiché era ancora in corso il lavoro da parte delle forze dell'ordine, ma da quanto si apprende adesso, per il ragazzino non c'è stato più niente da fare. In un primo momento i soccorritori hanno provato a sollecitare il ragazzo per capire le sue condizioni di salute, ma il dodicenne non rispondeva alle loro richieste.

Poco fa, purtroppo, è giunta la notizia del suo decesso: gli uomini del corpo dei vigili del fuoco lo hanno raggiunto a una profondità di 30 metri e lo hanno trovato senza vita. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono arrivati anche i carabinieri che attraverso gli opportuni rilevamenti dovranno definire con esattezza la dinamica del tragico incidente.

Con molta probabilità, la presenza di acqua avrebbe potuto attutire la caduta, ma il pozzo era asciutto e il violento impatto con il fondo ha provocato delle ferite irrimediabili per il 12enne. Tutta la comunità è scossa per quanto è accaduto in una giornata che avrebbe dovuto essere uno svago per i ragazzi.