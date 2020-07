Questa è la storia di un figlio devoto che ogni giorno, per cinque giorni, si è arrampicato su un muro e si è seduto alla finestra della madre per darle il suo ultimo saluto. La notizia è stata riportata dal sito web Al Nas e il protagonista è Jihad Al-Suwaiti, un giovane palestinese originario della città di Beit Awa, nella regione del West Bank.

Si è arrampicato alla finestra della madre per cinque giorni

Il ragazzo ha detto addio a sua madre arrampicandosi fino alla finestra della stanza d’ospedale in cui la donna era ricoverata dopo aver contratto il coronavirus. Non appena il figlio ha appreso che le sue condizioni erano peggiorate, ha provato a entrare in ospedale per farle visita ma i medici glielo hanno vietato a causa delle misure di sicurezza.

Il ragazzo ha così trovato un’alternativa per stare vicino alla donna durante i suoi ultimi giorni di vita.

I pazienti affetti dal virus sono tenuti in stretto isolamento per evitare il diffondersi dell’infezione. Il coronavirus ha colpito più di 14 milioni di persone in tutto il mondo. Rasmi Suwaiti, una donna di 73 anni, è morta qualche giorno fa subito dopo aver ricevuto l’inaspettata visita di suo figlio.

Una foto ha immortalato il figlio della donna mentre vegliava su di lei

Una foto che immortala il figlio trentenne della donna, seduto sul davanzale della sua finestra d’ospedale è stata divulgata su internet. Mohamad Safa, CEO del Patriotic Vision e rappresentante delle Nazioni Unite, ha condiviso la foto accompagnata da una rappresentazione della stessa in vignetta commentando: “Il figlio di una donna palestinese affetta da Covid-19 si è arrampicato ogni sera fino alla sua stanza d’ospedale per sedersi e guardare sua madre finché lei non è venuta a mancare”.

La donna era già malata di leucemia quando ha contratto la Covid-19

Rasmi Suwaiti, la madre del ragazzo, era malata di leucemia quando ha scoperto di aver contratto la Covid-19.

È stata portata all’Hebron State Hospital per essere sottoposta alle cure necessarie, lì dove ha passato cinque giorni. Il figlio ha commentato la vicenda rilasciando alcune dichiarazioni all’Arabic Post: “Sono stato seduto senza poter fare nulla fuori dalla finestra della sua stanza di terapia intensiva, standole vicino durante i suoi ultimi attimi di vita.

Poco prima di vederla morire ho capito che non c’era più nulla da fare”. Ha poi raccontato di come abbia cercato di farle visita in ospedale appena appreso che le sue condizioni fossero peggiorate, ma non gli è stato permesso. Così, per dirle addio, si è arrampicato alla finestra della sua stanza finché la madre non ha esalato il suo ultimo respiro.