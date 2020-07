Niccolò Zanardi, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Alex, dichiara che il padre ce la farà anche questa volta. In una intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, si dice sicuro che Alex riuscirà a riprendersi anche dopo il terribile incidente in handbyke di qualche settimana fa. E rivela che lui e la mamma gli parlano ogni giorno. Come noto, Zanardi il 19 giugno è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua handbyke durante una manifestazione che si teneva in quel momento in Toscana.

Le dimissioni dall'ospedale di Siena e il trasferimento in una struttura specializzata a Lecco

Niccolò Zanardi, insieme alla famiglia, dopo il naturale interesse mediatico dei primi giorni dopo l'incidente occorso ad Alex, ha chiesto il silenzio. E silenzio è stato per diverse settimane. Ora Zanardi junior torna a parlare del padre che è stato dimesso dall'ospedale di Siena da dove era ricoverato in seguito all'incidente, per essere trasferito a Lecco in un centro altamente specializzato. Le condizioni di Zanardi, che è rimasto per un mese nell'ospedale senese, sono state giudicate gravissime nei primi giorni, poi il quadro clinico è andato lentamente migliorando. Il figlio Niccolò rivela al Corriere della Sera che il padre sente la presenza dei familiari.

"Ed è importante", commenta. Aggiunge anche che lui e la madre fanno i turni per stare con Alex, lo fanno tutti i giorni, percorrono 300 chilometri per potergli stare al fianco.

Il quadro neurologico di Zanardi rimane serio ma il figlio Niccolò si dice fiducioso

Il quadro complessivo neurologico delle condizioni di Alex Zanardi rimane molto serio.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Non ci sono certezze in generale, al momento, su quel che potrà avvenire. E se, ad esempio, riuscirà a recuperare la vista oppure no. Ma Niccolò, con la stessa tempra del padre, vuole pensare in maniera ottimistica e si dice convinto che il padre riuscirà a farcela anche questa volta. Spera che un giorno parlerà con suo papà di tutta questa situazione che lui racconterà al figlio e anche ai suoi nipoti.

E rivela che ha fiducia anche la mamma. Niccolò Zanardi dice che quello della vista al momento non è il problema principale: il punto fondamentale sarà capire se si riuscirà di nuovo a comunicare con Alex Zanardi oppure no. Il figlio Niccolò sottolinea che ci sarà una lunga strada davanti da percorrere, ma per fortuna ora è una strada che si presenta in discesa. Zanardi junior tiene a ringraziare tutta l'Italia che non ha fatto mancare il suo sostegno al papà Alex. La famiglia è felice di così tanto affetto, ma il pensiero a anche a chi soffre senza poterne ricevere altrettanto.