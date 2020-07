Il Caso di Madeleine McCann è ormai diventato famoso in tutto il mondo, dalla sera della sua scomparsa purtroppo la bimba non fu mai più ritrovata. Era il 3 maggio 2007 quando da Praia da Luz, località turistica nella regione di Algarve in Portogallo, scomparve Maddie McCann, una bambina britannica di soli 3 anni. Dopo ben 13 anni c'è stata una delle svolte decisive delle indagini: lo scorso 4 giugno si è scoperto che il sospettato del rapimento di Maddie poteva essere un rapitore seriale Christian Brueckner, un uomo tedesco di 43 anni. Oltre a Madeleine, l'uomo è sospettato di aver rapito anche un'altra bimba di 5 anni Inga Gehricke, scomparsa in circostanze simili a quelle di Maddie il 2 maggio 2015, mentre si trovava in gita con la sua famiglia in Sassonia.

Inoltre Brueckner è sospettato anche del rapimento di un bambino di 6 anni, René Hasee scomparso nel 1996 mentre era in vacanza con la famiglia. Ad oggi, le indagini della polizia portoghese hanno portato all'ispezione di nuovi luoghi, i quali potrebbero portare nuove verità a galla sulla scomparsa di Maddie McCann e degli altri bambini scomparsi.

Aggiornamento delle indagini

Le indagini della polizia portoghese, secondo il 'The Guardian', hanno portato all'ispezione di tre pozzi abbandonati, giovedì 9 luglio, nella regione dell'Algarve, nel comune di Vila do Bispo. Tutti i pozzi, il più grande era profondo 13 metri, sono stati ispezionati da squadre di sommozzatori e poliziotti per otto ore. Tutta l'area coperta dai luoghi dei pozzi, dista 16 chilometri dal resort di Praia da Luz, dal quale scomparve Madeleine.

Inoltre, la stessa area, si trova molto vicina alla spiaggia dove nel 2007 venne visto e fotografato il camper di Christian Brueckner, attualmente in carcere in Germania per aver commesso altri reati. Al momento i vigili del fuoco e i sommozzatori si sarebbero spostati verso Boca Do Rio, dove il pregiudicato è stato avvistato più volte, le indagini sono ancora all'inizio poiché mancherebbero da controllare ancora una ventina di pozzi, oltre ad eventuali testimoni da interrogare.

I pm tedeschi annunciano la morte di Maddie alla famiglia

Verso la metà del mese di giugno, i pm tedeschi incaricati dell'indagine sciolsero ogni dubbio e annunciarono la morte di Maddie alla famiglia McCann. Nei giorni successivi il legale dei McCann, Rogerio Alves iniziò a fare pressione agli investigatori tedeschi, affinché condividessero le informazioni ottenute e rendessero chiare le prossime decisioni per risolvere il caso.

Inoltre l'avvocato Rogerio Alves accusò le forze di polizia portoghese, britannica e tedesca, coinvolte nel caso di Madeleine, di non aver collaborato abbastanza le une con le altre e di non essere state tanto disponibili nei confronti dei genitori della bimba.