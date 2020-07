Dani Menjibar, ex tronista che ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, è stato ucciso a coltellate. La notizia della morte del giovane trentunenne è stata data dall'emittente televisiva di Mediaset Espana, Telecinco. I soccorsi sono giunti sul luogo del crimine in poco tempo, ma per l'ex tronista non c'è stato niente da fare. L'episodio è avvenuto all'alba di domenica 12 luglio.

Dani Menjibar, ex tronista, è stato accoltellato

Dani Menjibar era molto amato in Spagna. Le indagini per l'omicidio del giovane sono ancora in corso e, le uniche informazioni trapelate al momento, rivelano che il ragazzo era all'esterno di una discoteca, vicino al centro commerciale Las Americas.

La località in cui è avvenuto il crimine è Torres, vicino a Valencia. L'episodio è avvenuto nella notte del weekend fra sabato e domenica e, attualmente, ci sono alcune persone identificate, che potrebbero avere a che fare con l'aggressione: due minorenni e due maggiorenni. I problemi fra l'ex tronista e i giovani aggressori sembrerebbero iniziati precedentemente all'interno del locale, in seguito ad una discussione, sfociata poi in rissa.

La dinamica dell'accoltellamento dell'ex tronista

Nel momento in cui la situazione è degenerata, il proprietario del locale ha allontanato i ragazzi, costringendoli ad uscire fuori. Dopo qualche ora dall'episodio, Dani Menjibar è stato raggiunto da una banda intorno alle 4 della mattina, alcuni uomini l'avrebbero colpito con un coltello, provocandogli la morte.

L'ex tronista ha avuto la peggio, non riuscendo nemmeno ad arrivare all'ospedale ed è morto sul colpo davanti al locale. Il personale medico ha trovato sul corpo di Dani, molti colpi e le coltellate sono state inferte sia sulla schiena, sia sull'addome. Al momento per l'omicidio di Menjibar sono finiti dietro le sbarre due maggiorenni, mentre i due gemelli sedicenni, risultati immischiati nella vicenda, sono stati condotti in un centro per minori.

La carriera di Dani Menjibar dopo Uomini e Donne

Dani Menjibar era popolare nel suo Paese per aver preso parte come tronista nel 2010 nell'edizione spagnola di Uomini e Donne. Dopo la fine del dating show, l'ex tronista si era allontanato dalle telecamere per svolgere un lavoro lontano dai riflettori.

Menjibar, da qualche anno, lavorava come dirigente all'interno di un'azienda e stava facendo carriera. Dani era anche impegnato sui social, dove aveva un discreto seguito ed era stimato per i contenuti che pubblicava per i suoi follower. Al momento, i commenti del profilo Instagram di Dani Menjibar sono stati inibiti e l'ultimo scatto pubblicato risale al 5 luglio, pochi giorni prima di essere brutalmente assassinato.