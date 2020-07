Un ragazzo di 18 anni, Antimo Giarnieri, è stato ucciso ieri sera 8 luglio intorno alle ore 22:00 a Casoria, in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, la vittima si trovava per strada insieme ad altri suoi tre amici, quando all'improvviso è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Giarnieri era incensurato. Una delle persone che si trovavano in compagnia del 18enne sarebbe rimasta ferita, mentre lui è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Giovanni Bosco in ambulanza. Per il ragazzo non c'è stato comunque nulla da fare, in quanto erano molto gravi le ferite riportate durante l'agguato.

I carabinieri stanno cercando l'omicida

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna. I militari dell'Arma hanno proceduto ai rilievi del caso. Sul posto sono stati trovati sette bossoli appartenenti ad una pistola calibro 7,65. Al momento non si conosce l'identità del killer e non si sa se ad agire sia stata una o più persone. Il delitto è avvenuto in una traversa di via Castagna, quindi nel pieno centro abitato della cittadina campana. Sul caso stanno indagando sia i carabinieri di Castello di Cisterna che quelli della locale stazione di Casoria. Il 18enne deceduto nell'agguato era residente ad Aversa, in provincia di Caserta. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, almeno così riferisce la testata giornalistica locale online Napoli Today.

Secondo quanto rilevato dagli inquirenti, chi ha sparato ha esploso quattro colpi di pistola all'indirizzo della vittima. Uno di questi, come già detto in apertura, ha colpito anche un amico di Giarnieri, rimasto ferito al fianco sinistro. La notizia di quanto avvenuto a Casoria si è diffusa rapidamente sia nella cittadina in cui è avvenuto il fatto che nel resto della regione.

Antimo Giarnieri: giovane studente appassionato di moda

Il 18enne ucciso a colpi d'arma da fuoco a Casoria era uno studente che frequentava l'ITC Giovanni Moscati di Sant'Antimo. Il giovane era anche appassionato di moda. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questa vicenda.

Non è escluso che i carabinieri procederanno a controllare i filmati eventualmente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le condizioni dell'altro giovane rimasto ferito non desterebbero particolari preoccupazioni per la sua vita e al momento il ragazzo resta ricoverato presso l'ospedale San Giovanni Bosco. Si attendono quindi ulteriori riscontri da parte degli investigatori, che stanno cercando di capire bene che cosa sia successo ieri sera a Casoria.