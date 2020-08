Poteva essere una giornata tranquilla, quella di domenica 23 agosto, se non fosse stato per un allarme lanciato dalle autorità a tutte le imbarcazioni locali. L'avviso comunicava che ad Antirrio, un paesino della Grecia, una bambina di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a bordo del proprio salvagente gonfiabile a forma di unicorno, era stata trascinata in mare aperto dalle correnti. La bimba è stata poi tratta in salvo dall'equipaggio di uno dei traghetti che solcano il golfo di Corinto. La scena del salvataggio è stata ripresa da alcuni passeggeri dell'imbarcazione e diffusa in rete. La famiglia della piccola si trovava in zona per trascorrere una giornata in serenità.

Sarebbe bastata una distrazione dei genitori per permettere alle correnti di trascinare a largo, in una manciata di secondi, il gonfiabile con la bambina.

Grecia, bambina su salvagente trascinata in mare aperto

Secondo le dichiarazioni raccolte e le successive ricostruzioni di quanto avvenuto, sarebbe bastata una distrazione per far sfuggire al controllo dei genitori la propria bambina. Le correnti del golfo di Corinto, in Grecia, hanno trascinato la piccola in mare aperto senza mai ribaltarla dall'unicorno gonfiabile che la sosteneva. L'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario poiché nessun membro della famiglia e nessun bagnante è riuscito a raggiungere il salvagente, spinto già in mare aperto.

Da qui la diramazione del messaggio di allarme e l'intervento di uno dei traghetti che giornalmente solcano le acque del golfo. L'equipaggio della Salaminomachos ha avvistato la bambina dopo alcuni minuti dal lancio dell'appello ed è riuscito ad effettuare tutte le manovre necessarie per riuscire a trarre in salvo la piccola.

La situazione si è risolta nel migliore dei modi grazie anche all'unicorno gonfiabile che è riuscito a mantenere a galla la bambina fino all'arrivo dei soccorsi. Se il salvagente si fosse bucato o la piccola si fosse gettata in mare, con molta probabilità, la tragedia non sarebbe stata solamente sfiorata.

Il video del salvataggio di una bambina in Grecia, in mare aperto

Alcuni passeggeri del traghetto Salaminomachos hanno ripreso le operazioni di soccorso e pubblicato un video in rete. Le immagini mostrano le manovre di avvicinamento e di salvataggio che sono state eseguite dall'equipaggio della nave traghetto. La bambina è stata condotta a bordo. Le correnti non si sono rilevate così forti da ostacolare le manovre permettendo al traghetto di avvicinarsi senza mettere a repentaglio l'incolumità della bimba. Sarebbe bastata un'onda più forte o un movimento troppo azzardato per farla cadere in mare aperto. Probabilmente l'istinto di sopravvivenza della piccola l'ha spinta ad aggrapparsi al suo unicorno con tutte le sue forze attendendo pazientemente l'arrivo dei suoi salvatori.