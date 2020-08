Tre fratellini di età compresa fra i 13 e i 15 anni sono stati spinti al largo dalla corrente in mare nel pomeriggio dell'11 agosto. L'episodio si è verificato in località Apani, a Brindisi. I minori avevano preso il loro materassino ed erano entrati in acqua, con la madre che li controllava dalla battigia. All'improvviso, la donna avrebbe perso il contatto visivo con i ragazzini. A questo punto, senza perdere troppo tempo, la signora ha chiamato il 115 per richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La madre dei tre minori ha avuto un malore mentre era al telefono con il 115

Mentre parlava con i pompieri, spiegando quello che era successo, la madre dei tre fratellini ha avuto un malore.

Infatti è stata poi un'amica a fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie. Mentre i vigili del fuoco stavano organizzando le ricerche, un bagnino in servizio in uno stabilimento balneare della zona ha notato in acqua degli strani movimenti a decine di metri dalla costa. L'uomo si è tuffato in mare e in pochi minuti ha raggiunto i tre fratellini che con il materassino erano rimasti in balia della corrente. I minori molto probabilmente da soli non ce l'avrebbero fatta a tornare indietro. I ragazzi sono riusciti a tornare a riva sani e salvi e in ottime condizioni di salute. La madre ha così potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver vissuto momenti di paura.

In questi giorni, il mare in provincia di Brindisi è leggermente mosso.

Secondo Brindisi Report, sulla spiaggia di Apani l'11 agosto c'erano decine di bagnanti: il posto, infatti, è molto frequentato sia dai turisti che dai residenti.

Non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Alla fine, dunque, l'intervento dei vigili del fuoco non è stato più necessario, poiché i giovani sono stati tratti in salvo da un bagnino addetto al salvataggio.

Quanto accaduto ad Apani non è il primo episodio del genere che si verifica quest'anno in Puglia. Il 26 luglio scorso, una donna di 43 anni è stata tratta in salvo da un medico fuori servizio mentre stava facendo il bagno nelle acque di San Pietro in Bevagna, marina che si trova vicino Manduria, in provincia di Taranto.

La signora non riusciva a tornare verso la riva ed era in difficoltà. Il medico - che lavora all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi - si è gettato in acqua per aiutare la bagnante, evitando anche in questo caso che si potessero avere delle spiacevoli conseguenze.