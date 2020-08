Arianna Rapaccioni, moglie del noto allenatore Sinisa Mihajlovic, è intervenuta sui social per difendere suo marito da alcuni attacchi che l'uomo ha ricevuto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il tecnico del Bologna era stato in vacanza in Sardegna, incontrando numerosi personaggi noti, cosa che alcuni commentatori social gli hanno contestato perché secondo loro poco prudente.

Le critiche dopo il tampone positivo di Sinisa Mihajlovic e la reazione della moglie

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e i suoi cari. L'uomo ha infatti combattuto contro una leucemia che gli è stata diagnosticata un anno fa e ha subito anche un trapianto di midollo osseo.

La sua famiglia gli è sempre rimasta accanto, supportandolo in ogni fase. Anche per questo non stupisce che oggi, poche ore dopo la notizia della positività del marito alla Covid19, la donna abbia deciso di intervenire pubblicamente per rispondere ad alcuni commenti polemici.

I critici infatti hanno ripercorso la vacanza di Mihajlovic in Sardegna, notando che l'uomo ha incontrato molte persone, alcune di esse risultate poi positive al virus. La donna ha così pubblicato sulla propria pagina Instagram un post contenente una foto che la ritrae accanto al marito, scrivendo: '"Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori".

Il post della moglie dell'allenatore ha raccolto immediatamente il consenso dei follower della coppia, tanto da ottenere circa 10.000 mi piace e tantissimi commenti positivi e di incoraggiamento.

Nonostante questo però, non sono mancati alcuni commenti critici; per esempio un utente ha scritto: "Tutti peccatori non credo perché io mi sono organizzato per fare delle vacanze stando attendo a evitare assembramenti e rinunciando per la prima volta a feste varie".

Le condizioni di Sinisa Mihajlovic non appaiano per fortuna preoccupanti e dovrebbe quindi trattarsi di un caso di positività senza sintomi.

Negativi tutti i tamponi effettuati ai giocatori del Bologna

Intanto la macchina sanitaria per l'individuazione di altri eventuali positivi sta andando avanti: infatti tutti i giocatori e lo staff del Bologna sono stati sottoposti a tamponi, con esito fortunatamente negativo per tutti. Anche la moglie di Mihajlovic si è sottoposta al tampone, risultando negativa.

Nel dibattito pubblico è intervenuto anche Dario Marcolin (amico ed ex compagno di squadra di Mihajlovic alla Lazio), anche lui in Sardegna insieme alla coppia. L'ex calciatore ha voluto difendere il tecnico del Bologna, spiegando che Sinisa faceva una vita tranquilla e ritirata, senza eccessi e senza frequentare i locali e la movida della sarda.