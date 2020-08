Marco Malapelle, giovane di Napoli che operava nel settore delle riprese televisive e cinematografiche, si è spento a 33 anni a causa di un male incurabile. Aveva lavorato per Un posto al sole come macchinista e comparsa, e aveva fatto parte della serie tv L'amica geniale: era conosciuto anche nel mondo del teatro.

Rione Sanità in lutto: addio a Marco Malapelle, aveva 33 anni

Marco Malapelle è deceduto a 33 anni per una malattia che aveva combattuto con coraggio. 'O gemello, così lo chiamavano perché aveva un fratello che lavora nel mondo dello spettacolo come lui. Il giovane ricopriva diverse mansioni sul set.

Marco aveva collaborato per importanti serie televisive italiane come L'amica geniale e per la soap partenopea Un posto al sole. Aveva dato il suo contributo come macchinista e attrezzista e in molti lo ricordano sul set di alcuni video del cantante napoletano Liberato.

Marco, detto 'O gemello, sognava di diventare una star del cinema e della televisione

Marco Malapelle era originario del quartiere napoletano del Rione Sanità. Il suo sogno era quello di diventare una star e in questi anni era riuscito ad ottenere piccoli ruoli e comparse in alcune produzioni. Il giovane prestava anche la sua immagine come fotomodello per servizi per degli hair stylist. Il suo sogno di diventare attore era iniziato al teatro e successivamente aveva fatto da comparsa in Un posto al sole e L'amica geniale.

È stato stroncato a 33 anni da un cancro al cervello. Marco avrebbe dovuto sposare la sua fidanzata tra pochi mesi, infatti il matrimonio era stato rimandato per l'emergenza coronavirus.

Al Rione Stella lo ricordano tutti come un ragazzo "bello come il sole", "generoso e altruista", come si legge sul quotidiano Il Mattino.

La triste notizia della sua scomparsa è stata data dalla pagina Facebook "Abitanti del Rione Sanità".

Malapelle ha lottato per diverso tempo contro il tumore al cervello, ma alla fine purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la malattia. Nel quartiere, dopo aver appreso la notizia della sua morte, diverse persone che lo conoscevano si sono riversate soprattutto nei vicoli di via Fonseca, via Stella e via Celentano per porgere l'ultimo saluto al giovane.

La camera ardente in omaggio a Marco è stata allestita presso la parrocchia della Santissima Annunziata a Fonseca e Santa Giovanna Antida Thouret. Giovedì 6 agosto, alle ore 12, verranno celebrati i funerali.